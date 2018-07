Netflix: Alle neuen Filme und Serien im August 2018

Hier alle Film- und Serien-Highlights im August 2018 bei Netflix. Darunter: "Ozark" (Staffel 2) und "Better Call Saul" (Staffel 4).

Vergrößern Im August 2018 startet die vierte Staffel von "Better Call Saul" auf Netflix © Netflix

Amazon hat zum Wochenanfang die Highlight im August 2018 auf Amazon Prime Video bekannt gegeben. Jetzt folgen auch die Film- und Serien-Highlights bei Netflix. So können sich Serien-Fans unter anderem auf den Start der vierten Staffel von "Better Call Saul" freuen. Ab dem 7. August gibt es jede Woche eine neue Folge. Ebenfalls im August startet auch die zweite Staffel der Krimi-Serie "Ozark".

Netflix Original Serien im August 2018

I am a Killer - ab 3.8.2018: In dieser Dokumentarserie erzählen zum Tode verurteilte Verbrecher von ihren unaussprechlichen Straftaten.

Better Call Saul - Staffel 4 - ab 7.8.2018: Aufgrund eines schockierenden Todesfalls wird Jimmy tiefer in die Welt der Kriminalität gesogen. Die Verwandlung zu Saul Goodman nimmt dabei immer weiter Formen an.

Insatiable - Staffel 1 - ab 10.8.2018: Ein Rechtsanwalt wird in dieser düsteren Comedy-Serie zum Coach für Schönheitswettbewerbe und nimmt einen rachsüchtigen, gemobbten Teenager unter seine Fittiche.

Disenchantment - ab 17.8.2018: Diese Zeichentrickserie von Matt Groening begleitet eine trinkfeste Prinzessin auf Eskapaden mit ihrem weltfremden Elfen und ihrem persönlichen Dämon.

Ultraviolett - ab 17.8.2018: Eine unkonventionelle Krimiserie handelt von einem Forum aus Amateur-Detektiven, die mit einer ausgefallenen Mischung aus High- und Lowtech-Methoden Kriminalfälle lösen.

Ghoul - ab 24.8.2018: Bei ihrer Ankunft in einem Geheimgefängnis muss eine frischgebackene Vernehmungsbeamtin feststellen, dass einige der Terroristen dort nicht von dieser Welt sind.

The Innocents - ab 24.8.2018: Zwei Teenager laufen gemeinsam von zu Hause weg, um zusammen zu sein. Doch ihre außergewöhnliche Gabe setzt Kräfte frei, die sie für immer zu entzweien drohen.

Ozark - Staffel 2 - ab 31.8.2018

Paradise PD - ab 31.8.2018: Diese animierte Comedy-Serie für Erwachsene über ein hinterwäldlerisches Südstaaten-Kommissariat stammt von den „Brickleberry“-Machern Roger Black und Waco O'Guin.

Netflix Filme im August 2018

Wie der Vater - ab 3.8.2018: Nachdem sie vor dem Altar stehen gelassen wurde, fährt eine arbeitssüchtige Managerin (Kristen Bell) mit ihrem entfremdeten Vater (Kelsey Grammer) in die Flitterwochen.

The Package - ab 10.8.2018: Ein folgenschwerer Unfall beim Zelten schickt vier Teeanager in einen Wettlauf gegen die Zeit. Können sie das beste Stück ihres Freundes noch retten?

To all the Boys i´ve loved before - ab 17.8.2018: Lara Jeans Liebesleben gerät außer Kontrolle, als ihre bislang geheimen Liebesbriefe eines Tages an alle Objekte ihrer Begierde verschickt werden.

Netflix Original Dokus im August 2018

Zion - ab 10.8.2018: Er wurde ohne Beine geboren und wuchs jahrelang im Waisenhaus auf. Der Teenager Zion Clark versucht dennoch alles, um seinen Traum zu verwirklichen und professioneller Ringer zu werden.

Follow this - ab 23.8.2018: Die Reporter von BuzzFeed widmen sich den verschiedensten Themen – von skurrilen neuen Phänomenen im Internet bis hin zu sicheren Konsumräumen für Opioidabhängige.

Neue Film-Highlights im August 2018

Der Marsianer - Rettet Mark Watney - ab 1.8.2018

Gran Torino - ab 1.8.2018

Marvel´s Doctor Strange - ab 9.8.2018

Alle neuen Filme auf Netflix im August 2018