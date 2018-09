Negligee: Love Stories - erstes unzensiertes Sex-Spiel für Steam kommt am 14.9.

Am kommenden Freitag, den 14.9., erscheint auf Steam das erste unzensierte „Erwachsenen“-Spiel mit sexuellen Inhalten.

Am kommenden Freitag, also am 14. September 2018, erscheint auf der Spiele-Plattform Steam das erste unzensierte „Erwachsenen“-Spiel mit sexuellen Inhalten. Es trägt den Titel Negligee: Love Stories und ist im Stil eines Manga-Comics gezeichnet.

Laut Arstechnica soll Negligee: Love Stories „sexuelle Interaktionen und Nacktheit“ unzensiert zeigen. Mit Details, die zuvor bei anderen Spielen noch durch schwarze Balken verdeckt wurden.



Negligee: Love Stories von Dharker Studios gehört zu einer Reihe von Spielen, die bisher nicht auf Steam angeboten wurden, weil sie sexuelle Inhalte zeigen. Doch nachdem Valve, der Betreiber von Steam, sich im Juni 2018 dafür entschieden hat, Spiele nicht mehr zu zensieren, können nun auch Spiele mit Erwachsenen-Inhalten auf der Spiele-Plattform erscheinen. Nur noch Spiele mit illegalen oder trollenden Inhalten werden verboten.

Damit Steam-Nutzer die neuen Erwachsenen-Spiele angezeigt bekommen, müssen sie aber einige Einstellungen bei Steam vornehmen und sich ausdrücklich für die Anzeige von Erwachsenen -Inhalten entscheiden. Andernfalls bekommen sie auf Steam derartige Spiele nicht zu sehen. Übrigens bezieht sich die neue Filterung nicht nur auf sexuelle Inhalte, sondern auch auf gewaltverherrlichende Darstellungen. Die Spieleentwickler müssen zudem die entsprechenden Inhalte in ihrer Spielbeschreibung auf Steam erwähnen, damit die Steam-Nutzer wissen, womit sie zu rechnen haben.

Die Macher von Negligee bezeichneten Valves Vorgehen zwar als nicht perfekt, aber als Schritt in die richtige Richtung.

