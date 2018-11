NASA: Mars-Landung wird am 26.11 live übertragen

Am 26. November 2018 soll die NASA-Sonde Insight auf dem roten Planeten aufsetzen. Die Mission wird dabei live übertragen.

Vergrößern NASA: Mars-Landung am 26.11 wird live übertragen © NASA/JPL-Caltech

Die NASA startete Anfang Mai die Sonde „Insight“ in Richtung Mars. Die Sonde hob von der US-Westküste ab und hat als Ziel den Mars. Diesen erreicht die Sonde voraussichtlich am 26. November 2018. Die Landung soll nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit passieren – die NASA wird die Insight-Landung im Internet übertragen. Über die NASA-Webseite, NASA.TV, dem NASA-Youtubekanal sowie Ustream.tv wird das Schauspiel übertragen, Informationen zur Mission werden aber auf auf Twitter und Facebook geteilt, dass kündigte jetzt die NASA an.

Public Viewing in Deutschland

Neben der Übertragung im Internet gibt es weltweit auch verschiedene Public-Viewing-Hotspots. Hierzulande gibt es zwei: Das Berliner ZEISS Grossplanetarium in Berlin sowie das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) im niedersächsischen Göttingen. Dort werden am 26. November zwischen 19:00 und 22:00 Uhr neben der Live-Übertragung auch Experten zugegen sein, die technische Aspekte, die Mission sowie deren Vor-Ort-Experimente der Insight-Mission erklären werden.

Insight soll die Oberfläche des Mars und die darunterliegende Struktur erforschen und dabei Rückschlüsse über die Entstehung unseres Sonnensystems liefern. Die letzte Mars-Landung der NASA liegt nun schon sechs Jahre zurück, damals sorgte die Landung des Mars-Rover Curiosity für spannende Bilder. Nach der Insight-Landung wird es wiederum eine längere Pause geben, die nächste Mars-Landung der NASA soll erst wieder 2020 stattfinden, dann soll der Exo-Mars-Rover auf der Oberfläche aufsetzen und dort nach Leben suchen.



