Mytube: Youtube-App für Windows 10 gratis erhältlich

Die beliebte Youtube-App MyTube! für Windows 10 ist in dieser Woche gratis erhältlich. Die App ist einen Blick wert.

Vergrößern Mytube für Windows 10 ist gratis erhältlich

Google weigert sich eine UWP-App für die Nutzung von Youtube & Co. für Windows 10 bereitzustellen. In die Bresche springt seit einiger Zeit myTube! und die App erfreut sich auch großer Beliebtheit, wie ein Blick auf die Bewertungen der App im Microsoft Store beweist.

Aktuell und noch bis zum 3. November ist Mytube gratis im Microsoft Store erhältlich. Sie sparen also 99 Cent. Wer bisher die Anschaffung gescheut hat, kann nun kostenlos einen Blick auf die beliebte App werfen. Als UWP-App können Sie Mytube kostenlos auf allen unterstützten Plattformen verwenden. Also auf einem Windows-10-PC, auf der Xbox One und jedem Mobilgerät (mit mobilem Windows-Betriebssystem).

Mytube wird von dem Entwickler regelmäßig aktualisiert, was auch notwendig ist, denn Youtube nimmt regelmäßig Änderungen an seiner Plattform vor. Jüngst erschienen ist die Version 3.4 von Mytube , die ein paar praktische Neuerungen mit an Bord hat. Dazu zählt die Unterstützung des VP9-Formats (auf PC und Xbox One), wodurch sich Youtube-Videos in der App im VP9-Format mit 1440p und 4K anschauen lassen. VP9 wird von allen moderneren Rechnern unterstützt.

Der Entwickler empfiehlt, die Funktion einfach über die Playback-Option mal auszuprobieren. Sollten die Videos zu langsam ablaufen, kann man die Nutzung von VP9 dann immer noch deaktivieren.



Interessant ist auch die neue Möglichkeit, die bei Youtube abonnierten Kanäle in der Taskleiste abzulegen. Dabei wird die "My People"-Funktion verwendet, die Microsoft bei den jüngsten Windows-10-Versionen eingeführt hatte. Mit einem Klick gelangen Sie direkt aus der Taskleiste zu den neuen Videos eines abonnierten Kanals.

Noch in der Beta-Phase befindet sich die "Gemeinsam schauen"-Funktion. Mit dieser Funktion können Sie gemeinsam mit anderen Nutzern Youtube-Videos anschauen. Dazu erstellen Sie einen virtuellen Raum, der sich auch per Passwort schützen lässt. Die vollständigen Veröffentlichungsnotizen von Mytube 3.4 finden Sie auf dieser Seite.

Download: Mytube im Microsoft Store