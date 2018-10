Multiplayer-Spiel zu Halloween im Google Doodle

Das Google Doodle zu Halloween ist heuer ein kleines, spaßiges Multiplayer-Spiel: Sie spielen in zwei Teams mit je 4 Spielern.

Vergrößern Google Doodle zu Halloween - dieses mal ein Multiplayer-Spiel

Zu Halloween gibt es in diesem Jahr eine Premiere bei dem Google Doodle auf der aktuellen Google-Startseite : Dort werden die Besucher mit einem Mulitplayer-Spiel besucht. Interaktive und verspielte Google Doodles gab es schon in der Vergangenheit. Neu ist, dass bei dem Halloween-Doodle bis zu 8 Spieler live gegeneinander in zwei Teams antreten.

Bevor es losgeht, kann man ein Tutorial spielen, in dem die Steuerung und die Spielregeln erklärt werden. Sie steuern mit der Maus oder den Pfeiltasten einen Geist, der "Geisterflammen" einsammeln muss. Diese gilt es in der eigenen Basis abzugeben.Jede gesammelte Geisterflamme folgt ihnen.



Vergrößern Im Spiel gilt es, möglichst viele Geisterflammen für sein Team zu sammeln

Der gegnerische Spieler kann Ihnen aber die bereits eingesammelten Flammen abluchsen. Sie werden ihrem Team also erst gutgeschrieben, wenn Sie sie in ihrer Basis abgegeben haben und laufen sonst Gefahr, die bereits gesammelten Flammen zu verlieren. Es führen also mehrere Vorgehensweisen zum Ziel: Sie können sich auf das Einsammeln von Geisterflammen konzentrieren oder darauf, dem Gegner seine gesammelten Geisterflammen zu stehlen.



Wer in 1:45 Minuten mehr Geisterflammen eingesammelt hat, der gewinnt die Partie. Je mehr Geisterflammen das Team in seiner Basis abliefert, desto höher fällt der Geschwindigkeitsbonus aus, der dem Team dazu verhilft, sich schneller im Level zu bewegen. Mit der Zeit erhalten Sie auch durch Abgabe der gesammelten Geisterflammen Sonderfähigkeiten und können dadurch beispielsweise durch Wände schweben. Außerdem erwarten die Spieler in den Levels auch diverse Geheimnisse.



Sie wollen nicht gegen fremde Spieler antreten, sondern mit Freunden spielen? Auch kein Problem: Vor jeder Partie wird ein Link zum aktuellen Spiel eingeblendet, den Sie an andere Nutzer verschicken können, um diese in ein Match einzuladen.

Zum Abschluss der Partie gibt es eine kleine Siegerehrung und Sie können sehen, welche Spieler besonders erfolgreich mitgespielt haben.

Derweil gibt es bei Steam, GOG & Co. "echte" Spiele zu Halloween im Angebot