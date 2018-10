MS-DOS 1.25 und 2.0: Quellcode auf Github verfügbar

Microsoft hat den Quellcode von MS-DOS 1.25 und MS-DOS 2.0 auf Github als Open-Source freigegeben.

Vergrößern Microsoft gewährt einen Blick in den Quellcode von MS-DOS © Microsoft

Microsoft stellt den Quellcode von MS-DOS 1.25 und MS-DOS 2.0 nun auch über Github als Open-Source zur Verfügung. Bereits vor vier Jahren hatte Microsoft den Quellcode zur Open-Source erklärt und dem Computer History Museum übergeben.

Jetzt ist der Quellcode auch hier über Github verfügbar. Dadurch soll der Zugang zum Quellcode von MS-DOS verbessert werden, wie Microsoft in einem Blog-Eintrag erläutert. Augenzwinkernd wird hinzugefügt, dass - obwohl der Code über Github verfügbar ist - keine Änderungsvorschläge eingereicht werden sollten, weil diese ohnehin nicht berücksichtigt werden können.

"Genießt es, die ersten Grundlagen einer Familie von Betriebssystemen zu erforschen, die dazu beigetragen haben, die Computertechnologie voranzutreiben, auf die wir alle in unserem modernen Leben angewiesen sind", heißt es in dem Blog-Eintrag.

MS-DOS 1.25 war die erste Version von MS-DOS, die an andere Hersteller als IBM ausgeliefert worden war. IBM DOS 1.1 entsprach noch MS-DOS 1.24. Im Vergleich dazu gab es bei MS-DOS 1.25 ein paar kleinere Änderungen. Bereits wenige Monate später folgte MS-DOS 2.0. In der Zeit hatte Microsoft sein Team deutlich erweitert, wodurch auch der Umfang von MS-DOS stieg. MS-DOS 2.9 wurde auf fünf 5,25-Zoll-Disketten ausgeliefert.

Die Veröffentlichung diene all denjenigen Nutzern, die Interesse an den frühen PC-Betriebssystemen haben und einen tieferen Blick ins MS-DOS werfen möchten. Verfügbar ist der gesamte Quellcode der beiden MS-DOS-Versionen in 8086-Assembly-Code.

Der erste DOS-Code ist mit 29. Dezember 1980 datiert. Die Version 1.25 stammt vom 9. Mai 1983 und die Version 2.0 vom 3. August 1983. Während Version 1.25 noch aus sieben Quelldateien bestand, wuchs die Version 2.0 bereits auf über 100 ASM-Dateien.

Als Zugabe gibt es diverse Dokumentationen mit den Original-Kommentaren der Entwickler im Quellcode.