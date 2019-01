Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Mozilla stellt die Firefox-Test-Plattform Test Pilot ein. Firefox Screenshots wiederum verliert seinen Online-Speicher.

Vergrößern Mozilla stellt Test Pilot für Firefox ein

Mozilla stellt Test Pilot ein. Das teilte Mozilla jetzt mit. Firefox Screenshots wiederum verliert seinen Online-Speicher.



Mit Test Pilot können experimentierfreudige Firefox-Nutzer vorab neue Funktionen für den Browser ausprobieren. Einige dieser Funktionen finden dann final den Weg in Firefox, andere werden verworfen.



Den Test Pilot stellt Mozilla bereits am 22. Januar 2019 ein. Bereits bestehende Experimente sollen aber weiterhin funktionieren und über addons.mozilla.org weiterhin verfügbar sein. Die Nutzer haben Test Pilot laut Mozilla durchaus gut angenommen, doch Mozilla ist nun der Meinung, diese Testplattform nicht mehr zu benötigen. Außerdem will Mozilla verstärkt Projekte entwickeln, die nicht zwingend den Firefox-Browser voraussetzen, sondern auch ohne diesen funktionieren; wie zum Beispiel Firefox Send (siehe unten). Neue Projekte und Funktionen für Firefox wird es natürlich auch ohne Test Pilot geben.



Firefox Screenshot wiederum ist eine bequeme Möglichkeit direkt aus Firefox heraus Screenshots des sichtbaren Browserbereichs oder aber der kompletten Webseite zu erstellen und diese auf einem Online-Speicher abzulegen und/oder mit anderen Nutzern zu teilen. Firefox Screenshot soll zwar vorerst eine Funktion innerhalb von Firefox bleiben. Doch Mozilla entfernt den bisher damit verbundenen Online-Speicher zum Ablegen und Teilen der Screenshots.

Zunächst einmal werden Nutzer keine Screenshots mehr auf den Online-Speicher hochladen können. Anfang der zweiten Jahreshälfte 2019 soll laut Mozilla-Repräsentant Sören Hentzschel der Screenshot-Server komplett abgeschaltet werden. Firefox Screenshot wurde laut Hentzschel ebenfalls gut von den Nutzern angenommen, doch die für die Pflege der Screenshot-Funktion nötigen Mitarbeiter will Mozilla für andere Aufgaben einsetzen. Unter anderem für Firefox Send zum sicheren Versenden von Dateien. Der sichere Dateien-Austausch über Firefox Send funktioniert auch ohne Firefox, beispielsweise mit dem Chrome-Browser.



