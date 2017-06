Monument Valley 2 für iOS: Es darf wieder geknobelt werden

Das Puzzle-Spiel Monument Valley 2 ist für iOS erschienen. Die Fans erwartet ein neues, wunderschön gezeichnetes Abenteuer.

Vergrößern Monument Valley II

Das Knobel-Spiel Monument Valley (für iOS und Android) gehört mit zu den beliebtesten mobilen Spielen überhaupt. Das wunderschön gezeichnete Spiel entführt den Spieler in ein Abenteuer, in dem er der Prinzessin Ida dabei helfen muss, sich ihren Weg durch eine fantastische Welt voll optischer Täuschungen und perspektivischer Verwirrungen zu bahnen. Die Bekanntheit des Spiels aus dem Jahre 2014 profitierte auch massiv davon, dass das Spiel im Serien-Hit House of Cards gezeigt wurde.

Nun hat die britische Entwicklerschmiede Ustwo Games den Nachfolger für iOS zum Download freigegeben. In Monument Valley 2 für 5,49 Euro stehen eine Mutter und ihr Kind im Mittelpunkt des Geschehens. Dieses Mal müssen also gleich zwei Figuren gesteuert werden. "Leite eine Mutter und ihr Kind durch eine Welt magischer Architektur, entdecke gemeinsam mit ihnen unmögliche Pfade und herrliche Rätsel und werde in die Geheimnisse der Geweihten Geometrie eingeweiht", heißt es im Beschreibungstext zum Spiel.

Monument Valley 2 bietet auch neue Interaktionsmöglichkeiten, um auf die Lösungen der Rätsel zu kommen. Insgesamt hat die Entwicklung des Spiels rund zwei Jahre in Anspruch genommen. Die ersten Bewertungen für das Spiel fallen schon mal äußerst positiv aus. Eine Android-Version soll später folgen. Die iOS-Version unterstützt alle Geräte, für die auch iOS 9 oder höher verfügbar ist. Die Download-Größe liegt bei etwa 830 Megabyte.

