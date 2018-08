Mobiles Bezahlen bei Volksbanken ab 13. August möglich

Ausgewählte Volksbanken und Raiffeisenbanken bieten ihren Kunden ab 13. August 2018 mobiles Bezahlen per Smartphone.

Vergrößern Das mobile Bezahlen bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken startet am 13. August 2018. © Volksbank Mittelhessen

Wie der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) bekannt gibt , starten ausgewählte Volksbanken und Raiffeisenbanken am 13. August 2018 das mobile Bezahlen per Smartphone. Unterstützt werden girocard, Visa und Mastercard. Insgesamt 85 Prozent aller Genossenschaftsbanken in Deutschland werden ihren Kunden ab Mitte August die Zahlung per Smartphone ermöglichen. Die übrigen Institute sollen dann im nächsten Jahr nachziehen. Ob die Hausbank die neue Zahlungsmethode unterstützt, erfahren Kunden direkt in ihrem Kreditinstitut. Alle teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken wollen ihre Kunden kurz vor dem Start zudem noch einmal detailliert über das Bezahlen per Smartphone informieren.

Das Bezahlen per Smartphone funktioniert bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken über die VR-Banking-App. Hier kann eine digitale Bankkarte bestellt und geladen werden. Diese installiert dann eine zweite App namens „Digitale Karten“ auf dem Handy. Diese oder die VR-Banking-App muss für den Bezahlvorgang an der Kasse geöffnet werden. Das Prinzip funktioniert hier auch ohne bestehende Internetverbindung. Voraussetzung ist ein NFC-fähiges Smarthone, dessen Chip dann zum Bezahlen an den entsprechenden Terminal im Einzelhandel gehalten werden kann. Die Eingabe der PIN ist nur bei Beträgen über 25 Euro erforderlich.

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken bieten außerdem eine „ExpressZahlung“ an. Mit dieser wird die digitale Bankkarte als Standardkarte zum Bezahlen voreingestellt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Methode, müssen hierfür nicht extra die VR-Banking-App oder die App Digitale Karten geöffnet werden. An der Kasse genügt es, lediglich das Smarthone-Display freizuschalten.

Die Konkurrenz Sparkasse startete Mobile Bezahlen bereits im Monat davor



