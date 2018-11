Mitmachen & gewinnen: Gaming-Notebook mit NVIDIA Geforce GTX 1070 Max-Q

Wir verlosen das MSI-Gaming-Notebook, mit dem Fritz den lieben Michi in unserer kleinen Webserie auf der Gamescom und später beim Duell gegen die HMX ausgetrickst hat. Aufgrund seiner ultra-kompakten Abmessungen neigt man ja auch leicht dazu, das MSI GS65 zu unterschätzen. Aber NVIDIAs Max-Q-Technik macht es möglich, in das schlanke Gehäuse leistungsfähige Gaming-Hardware zu verbauen, in diesem Fall eine GeForce GTX 1070 mit 8 GB GDDR5 RAM. Dazu kommt ein Core i7 mit sechs Kernen, 16 GB Arbeitsspeicher, eine M.2-SSD mit 512 GB und als Sahnehäubchen ein 144-Hz-Display. Und dieses schnelle und schicke Gerät kann bald einem von Euch gehören!



► [WERBUNG] Alle Infos zu dem Gaming-Notebook MSI GS65 mit NVIDIA Max-Q-Technik aus dem Video: bit.ly/2NuZxXg



► Gewinnspiel-Formular am Computer ausfüllen: www.pcwelt.de/mehr/gewinnspiel



► Gewinnspiel-Formular für Smartphones: gleam.io/h5xsl/gamingnotebook-mit-nvidia-geforce-gtx-1070-maxq-design-gewinnen



Teilnahmeschluss ist der 18.11.2018 um 23:59 Uhr. Viel Glück!



► Unterstützt uns, werdet Kanalmitglied und erhaltet exklusive Vorteile (jederzeit kündbar):

www.youtube.com/pcwelt/join



► Zum PC-WELT T-Shirt-Shop:

www.pcwelt.de/fan