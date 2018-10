Minecraft wird teilweise Open Source

Mojang hat Teile des Codes von Minecraft zur freien Verwendung freigegeben. Die neue 3D-Engine soll folgen.

Vergrößern Das beliebte Minecraft kann von Programmieren nun noch stärker verändert werden. © mojang.com

Das Phänomen Minecraft hat längst den Weg vom Kinderzimmer ins Klassenzimmer gefunden, um dort beim Einstieg in die Programmierung zu helfen. Nach der Übernahme des Entwicklerstudios Mojang durch Microsoft vor vier Jahren stand zunächst nicht fest, was aus der beliebten Marke werden soll. Nun hat Microsoft Teile des Codes von Minecraft als Open Source zur Verfügung gestellt. Zu Beginn soll dies die Bibliotheken der Game-Engine umfassen: Die Command-Engine namens Brigadier wurde als erster Schritt öffentlich zugänglich gemacht. Damit lassen sich Textkommandos im Spiel verarbeiten. Die Offenlegung soll die Nutzungsmöglichkeiten der Technik verbessern.

Mojang kündigt Minecraft: Dungeons an

Zusätzlich wurde auch der Data Fixer Upper veröffentlicht. Damit können Spieldaten so umgeformt werden, dass sie sich auch in anderen Versionen von Minecraft verwenden lassen. Schließlich gibt es Portierungen des Titels für nahezu jede Konsole, für Mobilgeräte und unterschiedliche PC-Betriebssysteme. In Zukunft will Mojang weitere Teile der Game-Engine von Minecraft als Open Source zur Verfügung stellen. Die neue Rendering-Engine Blaze3D werde man ebenfalls für findige Programmierer öffnen. Wer sich für die Programmbestandteile von Minecraft interessiert, findet die Bibliotheken auf Github zum kostenlosen Download .

Minecraft: Film-Start verschiebt sich, Regisseur hört auf



