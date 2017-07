Minecraft: Story Mode - Folge eins der zweiten Staffel veröffentlicht

Die erste Folge der zweiten Staffel zu Minecraft: Story Mode steht ab sofort zum Download bereit.

Minecraft: Story Mode geht in die zweite Staffel. © Telltale Games

Telltale Games hat heute die erste Folge der zweiten Staffel zu Minecraft: Story Mode veröffentlicht. Hero in Residence, so der Titel, steht ab sofort für PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac zum Download bereit. Smartphones und Tablets mit Android und iOS sollen zeitnah folgen. Eine Boxed-Version der zweiten Staffel ist für Herbst 2017 geplant. Der Season-Pass für die komplette zweite Staffel kostet für PC und Mac 22,99 Euro. Die Konsolen-Version schlägt mit 28,99 Euro zu Buche.

Die Entscheidungen der Spieler aus Minecraft: Story Mode – Staffel 1 werden in die zweite Staffel übernommen. Neueinsteiger sollen laut Entwickler aber auch ohne Vorwissen Zugang zu der auf fünf Episoden angelegten neuen Staffel finden. Neu ist unter anderem das Crowd-Play-Feature, mit dem Spieler ihren Freunden beim Treffen von Entscheidungen helfen können.