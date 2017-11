Microsoft: Xbox One S mit Call of Duty WWII ab 229 Euro

Microsoft verkauft ein Xbox-One-S-Call-of-Duty-WWII-Bundle zu Preisen ab 229 Euro. Konsolenfans können einige Euro sparen.

Vergrößern Xbox-One-S-Call-of-Duty-WWII-Bundle ab 229 Euro © Microsoft

Microsoft verkauft derzeit ein Xbox-One-S-Call-of-Duty-Bundle zu Preisen ab 229 Euro. Das Bundle umfasst eine Xbox One S - wahlweise mit 500 GB oder 1 TB - einen Xbox Wireless Controller, das Spiel Call of Duty: WWII für Xbox One und ein weiteres Spiel je nach Wahl der Konsole.



Sie können das Xbox One S Call of Duty-Bundle hier kaufen. Wenn Sie die Xbox One S mit 500 GB wählen, dann kostet Sie das Bundle 229 Euro. Entscheiden Sie sich dagegen für die Xbox One S mit 1 TB, dann bezahlen Sie 279 Euro. Jeder Xbox One S 500 GB / 1 TB liegt zudem ein weiteres Spiel wie zum Beispiel Forza Horizon 3 Hot Wheels, Assassin’s Creed oder Schatten des Krieges bei. Ein Xbox-Wireless-Controller ist ebenfalls in jedem Bundle enthalten.



Eine Xbox One S 500 GB Konsole mit einem Spiel kostet normalerweise ab 219 Euro. Sie bekommen Call of Duty: WWII also fast geschenkt dazu. Für die 1-TB-Variante der Xbox One S müssen Sie sonst 299 Euro bezahlen. Hier ist der Preisvorteil des Bundles also noch größer.

Bei Amazon gibt es ebenfalls ein Xbox-One-S-Bundle mit Call of Duty und Rocket League für 229 Euro.

Call of Duty: WWII

Call of Duty: WWII hat eine Altersfreigabe ab 18 Jahren. Aus der Spielbeschreibung: „Call of Duty kehrt mit Call of Duty: WWII zu seinen Wurzeln zurück – einem atemberaubenden Erlebnis, das den Zweiten Weltkrieg für eine neue Gaminggeneration neu definiert. Die Spieler landen am D-Day in der Normandie und kämpfen im gewaltigsten Krieg der Geschichte an bekannten Orten in ganz Europa. Klassische Call of Duty-Gefechte, echter Kameradschaftsgeist und die Härte des Krieges. Beschütze gemeinsam mit anderen Soldaten die Freiheit in einer Welt am Rande der Tyrannei.“

An der Open Beta von Call of Duty: WW2 gab es durchaus Kritik.



Optional bietet Microsoft außerdem noch eine dreimonatige Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft für 11,99 Euro an (sonst: 19,99 Euro).



Microsoft verkauft das Xbox-One-S-Call-of-Duty-WWII-Bundle bis zum 9. November 2017. Ein fast identisches Xbox-One-S-Bundle bietet auch Media Markt an.