Microsoft Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software in neuer Version

Frank Ziemann

Beim Update-Dienstag im Februar verteilt Microsoft wieder seine kleine Wurmkur. Die neue Version 5.69 erkennt und beseitigt weitere Schädlinge.

Vergrößern Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software, Version 5.69

Microsoft liefert beim Patch Day auch das „Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software“ in der neuen Version 5.69 über das automatische Windows Update aus. Es ist auch zur mehrfachen Verwendung als separater Download erhältlich. Der Download ist etwa 42 MBytes groß. Das Anti-Malware-Tool kann unter allen unterstützten Windows-Versionen ausgeführt werden. Dazu muss es nicht installiert werden. Die heruntergeladene EXE-Datei entpackt sich beim Aufruf in einen temporären Ordner und startet dann das Programm.



Neben den obligatorischen Überprüfungsarten „Vollständige Überprüfung“ und „Schnellüberprüfung“ bietet das Microsoft-Tool inzwischen auch die Möglichkeit an, einen vom Nutzer ausgewählten Ordner auf Schädlinge zu überprüfen. Während der Überprüfung gibt das Tool außerdem detailliertere Auskunft über den aktuellen Fortschritt der Systemüberprüfung.

Tipp : Antivirus-Software für Windows 10 im Test und warum der Windows Defender mittlerweile vorne mitmischt



Das Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software prüft den Rechner auf eine Auswahl gängiger Schädlinge und bietet bei einem Befund an, die Infektion zu beseitigen. Angaben dazu, ob und welche Schädlinge die neue Version 5.69 vom 12. Februar zusätzlich ins Visier nimmt, hat Microsoft bislang nicht veröffentlicht.

Download: Microsoft Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software 5.69 (32 & 64 Bit)