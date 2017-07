Profi IT

Microsoft stellt rund 300 E-Books kostenlos zum Download bereit. Sie können die Bücher dauerhaft gratis lesen. Themen: Windows 10, Server, PowerShell, Azure, Cloud, Office 2013, 2016, 365, Power BI, SharePoint, SQL Server und Microsoft System Center.

Vergrößern Microsoft verschenkt E-Books zu Windows, Office, Server, Powershell © istockphoto.com/scyther5

Microsoft verschenkt E-Books zu Windows 10, Windows Server, PowerShell, Azure, Cloud, Microsoft Office 2013, 2016 und 365, Power BI, Microsoft SharePoint, SQL Server und Microsoft System Center. Insgesamt sollen rund 300 Buchtitel zum Gratis-Download freigeschaltet sein.

So laden Sie die E-Books gratis herunter

Gehen Sie auf diese Microsoft-Webseite und scrollen Sie ein klein wenig nach unten, bis Sie die alphabetisch sortierte Liste der kostenlos zur Verfügung stehenden Buchtitel sehen. Jetzt suchen Sie sich das oder die gewünschten E-Books aus. Einige Titel stehen in unterschiedlichen Formaten zum Download bereit: Als PDF, als Doc, also Mobi oder als ePub. Andere Titel gibt es nur in einem einzigen Datei-Format. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Format: Der Download startet sofort. Danach können Sie das Buch sofort lesen oder weitergeben.

Der Umfang der Bücher variiert zwischen ein paar Dutzend Seiten und vielen Hundert Seiten. Die Themenvielfalt ist beeindruckend, für nahezu jeden Geschmack dürfte etwas dabei sein. Sowohl für private Anwender als auch für professionelle Nutzer wie beispielsweise Programmierer oder Server-Administratoren. Auch Office-Anwender kommen voll auf ihre Kosten, beispielsweise mit einem Buch zur Verschlüsselung in Office 365 oder mit Shortcut-Listen für die einzelnen Office-Anwendungen. Für Windows-10-Anwender gibt es ebenfalls etliche Bücher, unter anderem zum Browser Edge.

Kein Ablauf-Datum

Wichtig: Die heruntergeladenen Bücher können Sie dauerhaft gratis nutzen, es gibt keine zeitliche Beschränkung, das Nutzungsrecht an den von Ihnen heruntergeladenen Büchern läuft nicht ab. Plus: Sie können so viele E-Books herunterladen, wie Sie möchten.

Microsoft hat bereits in den letzten Jahren immer mal wieder E-Books in großen Mengen verschenkt. Die diesjährige Aktion ist also keine Premiere.