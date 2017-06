Microsoft, Tesla, Apple, Disney kritisieren Trump

Trump hat den Rückzug der USA vom Pariser Abkommen verkündet. Von großen Unternehmen gibt es dafür harsche Kritik.

Vergrößern Elon Musk will nicht mehr Trump-Berater sein

Viele große Unternehmen in den USA hatten im Vorfeld Präsident Trump dazu aufgefordert, nicht aus dem Pariser Abkommen zum Klimaschutz auszutreten. Dennoch hat Trump am Donnerstagabend (deutscher Zeit) den Austritt der USA aus dem Klimaabkommen verkündet. Dieser dürfte mehrere Jahre dauern. Er sei für Pittsburgh und nicht für Paris als US-Präsident gewählt worden, hatte Trump während seiner Rede verkündet. Die Aussage fand der Bürgermeister von Pittsburgh, der Demokrat Bill Peduto, nicht witzig. Noch während der Trump-Rede twitterte Peduto, dass er die Entscheidung von Trump für falsch halte und die Stadt Pittsburgh, wie viele andere US-Städte, weiter den Empfehlungen des Pariser Abkommens folgen wollen.



As the Mayor of Pittsburgh, I can assure you that we will follow the guidelines of the Paris Agreement for our people, our economy & future. https://t.co/3znXGTcd8C — bill peduto (@billpeduto) 1. Juni 2017

Kritik an der Entscheidung kommt auch von Apple-Chef Tim Cook per Tweet. Auch Cook bezeichnet die Entscheidung als "falsch für den Planeten". Apple habe sich zum Kampf für den Klimaschutz bekannt und halte daran fest.

Decision to withdraw from the #ParisAgreeement was wrong for our planet. Apple is committed to fight climate change and we will never waver. — Tim Cook (@tim_cook) 2. Juni 2017

Dem schließt sich auch Microsoft-Chef Satya Nadella an, der kurz nach der Rede von Trump twitterte, dass der Klimawechsel eine sehr wichtige Angelegenheit sei, die globale Aktionen erfordere. Microsoft stehe zu seiner Verpflichtung, seinen Teil für den Klimaschutz zu leisten.



We believe climate change is an urgent issue that demands global action. We remain committed to doing our part. https://t.co/Gfu7P2ESlL — Satya Nadella (@satyanadella) 1. Juni 2017

Tesla-Gründer Elon Musk hatte bereits im Vorfeld gedroht, nicht mehr als Berater für Trump tätig sein zu wollen, falls dieser das Abkommen aufkündigen sollte. Ein Mann, ein Wort: Musk verkündete in Nacht zum Freitag seinen Rückzug aus dem Trump-Beratergremium. Der Klimawandel sei real und die Abkehr vom Pariser Abkommen sei weder für die USA noch die Welt gut.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1. Juni 2017

Auch der Disney-Chef folgt diesem Beispiel und will aus den gleichen Gründen wie Musk nicht mehr Trump-Berater sein.

As a matter of principle, I've resigned from the President's Council over the #ParisAgreement withdrawal. — Robert Iger (@RobertIger) 1. Juni 2017

Greenpeace projizierte am Freitagmorgen den Spruch "#TotalLoser, so sad" an die Außenfassade der US-Botschaft in Berlin.