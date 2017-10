Microsoft Surface Book aktuell 1.070 Euro günstiger

In einem Halloween-Sale bietet Microsoft aktuell das Surface Book mit Core i7 zu einem stark ermäßigten Preis an. Hier die Details.

Vergrößern Surface Book © Microsoft

Vor dem Start des Surface Book 2 mit den Kaby- und Coffee-Lake-CPUs am 16. November bietet Microsoft noch das aktuelle Surface Book günstiger an. Im Microsoft Online Store ist das Top-Surface-Book-Modell mit einem großen Rabatt erhältlich. Konkret handelt es sich um das Surface Book mit Core i7 (6. Generation), 1 Terabyte großer SSD, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und dedizierter Nvidia-Geforce-GPU. Regulär kostet dieses Modell 3.549 Euro, doch im Rahmen des Halloween-Sale ist es aktuell für nur 2.479 Euro erhältlich. Der Preis ist also um 1.070 Euro reduziert. Allerdings gilt das Angebot nur für kurze Zeit: Nur bis zum 1. November 2017.

Direkt zum Angebot: Surface Book i7 1TB / 16GB RAM / dGPU für 2.479 Euro statt 3.549 Euro



Zuletzt war das gleiche Modell für 2.929 Euro statt den 3.549 Euro erhältlich, also mit einem Rabatt von 620 Euro. Für kurze Zeit legt Microsoft also noch einen drauf. Das High-End-Notebook verfügt über einen 13,5 Zoll PixelSense-Touchscreen im 3:2-Format und mit einer Auflösung von 3.000 x 2.000 Pixeln, was einer Pixeldichte von 267 PPI entspricht. Das Gerät wird mit Windows 10 Pro und einem Surface-Stift für handschriftliche Notizen und Zeichnungen geliefert. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei USB-3.0-Anschlüsse, SD-Kartenleser, eine 5-Megapixel-Frontkamera, eine 8-Megapixel-Kamera an der Rückseite mit Autofokus und zwei Mikrofone (vorne, hinten). Unterstützt werden die Funk-Technologien WLAN 802.11ac und Bluetooth 4.0.



Surface Book im PC-WELT-Test

Surface Book 2: Kraftpaket ab 16.11. erhältlich



Das neue Surface Book 2 hatte Microsoft Mitte Oktober vorgestellt. Es besitzt eine im Vergleich zum Vorgänger fünffache Grafikleistung. Hierzulande wird das Surface Book 2 in vier Varianten mit 13,5-Zoll-Display erhältlich sein und in den USA zusätzlich auch als 15-Zoll-Modell. Weitere Infos zum Surface Book 2 finden Sie in diesem Beitrag.