Microsoft Surface Book 2 ab heute vorbestellbar

Sie können das neue Surface Book 2 ab sofort im Microsoft Store vorbestellen. Die Preise beginnen bei 1.749 Euro. Ab dem 16.11. liefert Microsoft das 13,5-Zoll-Notebook aus.

Seit dem 9. November können Sie im Microsoft Store das Surface Book 2 vorbestellen . Ab dem 16. November können Sie das Notebook dann sofort kaufen. Denn ab dem 16. November 2017 liefert Microsoft das Surface Book 2 aus und arbeitet dann auch die Vorbestellungen ab.

Je nach Modellvariante ist das Gerät ausgestattet mit Intel Core-i5-Dual-Core-Prozessoren der 7. Generation (Kaby Lake) oder Intel-Core-i7-Quad-Core-Prozessoren der aktuellen 8. Generation (Coffee Lake), einer Nvidia Geforce-Grafikkarte (dGPU-Version) und einem USB-C-Port. Die maximale Akkulaufzeit gibt Microsoft mit 17 Stunden an. Das Pixelsense-13,5-Zoll-Display hat ein 3:2-Format, unterstützt 10-Punkt-Multitouch und bietet eine Auflösung von 3.000 x 2.000 Pixeln mit einer Pixeldichte von 267 PPI. Das Kontrastverhältnis liegt bei 1600 : 1.

In Deutschland wird Surface Book 2 mit 13,5-Zoll-Pixelsense-Display in vier Modellvarianten erhältlich sein (als 15-Zoll-Laptop gibt es das Gerät nur in den USA).

* Intel Core i5, 256 GB SSD, 8 GB RAM, iGPU – 1.749 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

* Intel Core i7, 256 GB SSD, 8 GB RAM, dGPU – 2.249 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

* Intel Core i7, 512 GB SSD, 16 GB RAM, dGPU – 2.849 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

* Intel Core i7, 1 TB SSD, 16 GB RAM, dGPU – 3.449 Euro (UVP, inkl. MwSt.)

Das Surface Book 2 ersetzt das vor zwei Jahren vorgestellte Surface Book.

Zwei neue Adapter für Surface Book 2

Zeitgleich mit dem Surface Book 2 können Sie ab heute die beiden neuen Adapter USB-C zu HDMI und USB-C zu VGA zu einem Preis von 39,99 Euro (UVP, inkl. MwSt.) im Microsoft Store vorbestellen. Die beiden Zubehörteile sind nur mit dem Surface Book 2 kompatibel und ab dem 16. November 2017 verfügbar.