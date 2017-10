Microsoft stellt Surface Book 2 vor - ab 16.11. verfügbar

Profi IT

Microsoft hat das neue Surface Book 2 angekündigt. Es wird in vier Varianten ab dem 16. November erhältlich sein. Die Details.

Vergrößern Das Surface Book 2 ist ab dem 16. November in Deutschland erhältlich. © Microsoft

Zwei Jahre nach der Vorstellung des Surface Book hat Microsoft am Dienstag nun das Nachfolge-Modell Surface Book 2 angekündigt. Und das zeitgleich mit der Verkündung des Starts des Windows 10 Fall Creators Update (Windows 10 Version 1709), welches ab sofort nach und nach an alle Windows-10-Nutzer ausgeliefert wird.

Microsoft bezeichnet das Surface Book 2 als das bisher "leistungsfähigste Laptop" des Unternehmens. Es besitzt eine im Vergleich zum Vorgänger fünffache Grafikleistung. Hierzulande wird das Surface Book 2 in vier Varianten mit 13,5-Zoll-Display erhältlich sein. In den USA wird es das Laptop zusätzlich auch in einer 15-Zoll-Variante geben.

Vergrößern Das Surface Book 2 mit zurückgeklappter Tastatur im Tablet-Modus © Microsoft

Kraftpaket: Surface Book 2 mit Intel Core i7 der 8ten Generation



Je nach Variante ist das Surface Book 2 mit einem Intel Dual-Core der 7ten Generation (Kaby Lake) oder einem aktuellen Quad-Core der 8ten Generation (Coffee Lake) ausgestattet. Und je nach Variante verfügt das Gerät über eine integrierte GPU (Intel HD Graphics 620) oder über zusätzlich eine dedizierte GPU (Nvidia Geforce GTX 1050) mit 2 GB VRAM. Alle Modelle besitzen einen USB Typ C Port und die Akkulaufzeit wird mit bis zu 17 Stunden angegeben.

Das hochauflösende PixelSense 13,5 Zoll Display im 3:2-Format und mit 10-Punkt-Multitouch bietet eine Auflösung von 3.000 x 2.000 Pixel, was einer Pixeldichte von 267 PPI entspricht. Das Kontrastverhältnis liegt bei 1600 : 1. Zur weiteren Ausstattung gehören 8 GB bis 16 GB Arbeitsspeicher und 265 bis 1 Terabyte SSD-Speicher.

Die weiterer Ausstattung aller Modelle:



WIndows 10 Pro Creators Update (64-Bit)

Kamera (Rückseite): 8 Megapixel Autofokuskamera mit 1080p-Full-HD-Video

Kamera (Vorderseite): 5 MP mit 1080p-Video (Windows Hello Kamera zur Gesichtserkennung bei der Authentifizierung in Windows 10)



Drahtlostechnologie: WLAN 802.11ac, Bluetooth 4.1 LE

Anschlüsse: 2 x USB 3.0 Typ A, USB Typ C, UHS-II SDXC Kartenleser, 3,5mm Kopfhöreranschluss

Gehäuse: Magnesium (Material), Silber (Farbe)

Sensoren: Umgebungslichtsensor, Nährungssensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer

Größe: 312 x 232 x 13-23 Millimeter

Gewicht: 1.534 Gramm

Die vier Varianten, in den das Surface Book 2 erhältlich sein wird:

Variante 1: Intel Core i5-7300U (Dual-Core, 7te Generation) mit bis zu 3,5 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD



Variante 2: Intel Core i7-8650U (Quad-Core, 8te Generation) mit bis zu 4,2 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD, dedizierte GPU (Nvidia GTX 1050)

Variante 3: Intel Core i7-8650U (Quad-Core, 8te Generation) mit bis zu 4,2 GHz, 16 GB RAM, 512 GB SSD, dedizierte GPU (Nvidia GTX 1050)

Variante 4: Intel Core i7-8650U (Quad-Core, 8te Generation) mit bis zu 4,2 GHz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, dedizierte GPU (Nvidia GTX 1050)

Preise und Verfügbarkeit

Im Microsoft Online Store werden alle vier Varianten des Surface Book 2 bereits auf dieser Seite gelistet. Aktuell verrät Microsoft aber auch nach Nachfrage von uns noch nicht die deutschen Preise. In den USA wird das Surface Book 2 ab dem 9. November zu Preisen ab 1.499 US-Dollar vorbestellbar sein. In Deutschland wird das Surface Book 2 laut Angaben von Microsoft ab dem 16. November verfügbar sein.



Den Test des ersten Surface Book finden Sie hier.