Microsoft Office: So sehen die neuen Icons aus

Microsoft präsentiert in einem Video die neuen Icons für die Office-Anwendungen. So sehen sie aus.

Microsoft hat die neuen Icons für alle seine Office-Anwendungen vorgestellt. Das letzte Redesign der Icons liegt fünf Jahre zurück und erfolgte im Jahr 2013. Zum Jahresende 2018 präsentiert Microsoft nun die neuen Icons. "Da Design zum Herzstück und zur Seele von Office wird, haben wir die visuelle Identität weiterentwickelt, um die einfachen, leistungsstarken und intelligenten Erfahrungen von Office 365 zu reflektieren", so Microsoft. Und so sehen die neuen Icons aus:

In einem ausführlichen Blog-Eintrag erläutert Microsofts Chef des Office-Designs, Jon Friedman, wie die Designer bei der Gestaltung der neuen Icons vorgegangen sind. Er weist darauf hin, dass sich Office in den letzten Jahren mehr zu Anwendungen geändert habe, die Anwender nutzen können, um kollaborativ miteinander zu arbeiten. Und das mittlerweile über alle Plattformen und Geräte hinweg. Dazu habe es auch neue Tools mit künstlicher Intelligenz gegeben, die immer weiter ausgebaut werden. All diese Änderungen sollen auch die neuen Office-Icons reflektieren.

Vergrößern Entwicklung des Icons für Word von 2003 bis 2018 © Microsoft

Beim Word-Icon war noch im 2013-Design im Icon ein Dokument zu erkennen und links daneben ein großes "W" für "Word". Beim neuen Design nimmt das "W" nicht mehr 2/3 des Platzes des Icons ein und stattdessen stellt der Inhalt, der mit Word erstellt wird, auch im Icon im Mittelpunkt. Wie sich das Word-Icon mit der Zeit verändert hat, sehen Sie im Bild oben. "Wir alle wissen, dass das moderne Leben schneller und vernetzter ist: Wir leben darin. Office unterstützt dies, indem es es schnell und einfach macht, Ideen auszudrücken, mit anderen zusammenzuarbeiten und konzentriert und im Fluss zu bleiben", erklärt Friedman.



Die neuen Icons sollen über die kommenden Monate an alle Office-Nutzer und auf allen Plattformen (Web, Desktop, Mobile) für Office 365 ausgeliefert werden. Im folgenden Video sehen Sie alle Icons noch mal im Überblick.



