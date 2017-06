Microsoft Office neu im Windows Store - 1. Jahr gratis

Microsoft bietet sein Office nun auch direkt im Windows Store an. Windows 10 S macht´s möglich und vor allem nötig...

Vergrößern Office ist nun auch über den Windows Store erhältlich - allerdings aktuell nur unter Windows 10 S.

Mit dem Start von Windows 10 S am 15. Juni 2017 bietet Microsoft nun sein Office-Paket auch über den Windows Store zum Download an. Letztendlich ist das auch ein notwendiger Schritt gewesen, denn unter Windows 10 S können nur über den Windows Store verfügbare Applikationen heruntergeladen und installiert werden. Warum und weshalb, erläutern wir in unserer großen Windows 10 S FAQ.

Die Office-Einträge tauchen zwar unter allen Windows-10-Versionen auf, wenn man im Windows Store danach sucht. Allerdings ist ein Download derzeit nur auf einem Geräte mit Windows 10 S möglich, wie beispielsweise dem neuen Surface Latop.

In einem Eintrag in der Support-Datenbank erläutert Microsoft, dass dadurch die Verteilung und Installation der neuen Office-Variante unter Windows 10 S getestet werden soll. Dabei kann es durchaus zu Problemen kommen. Im Gegenzug erhalten aber alle Windows-10S-Nutzer eine Vollversion von Office für 365 Tage gratis. Konkret erhalten die Anwender die "Personal"-Variante von Office 365, inklusive Word, Excel, Powerpoint und OneNote. Hinzu kommen noch Outlook, Access und Publisher.

In der einjährigen Gratis-Periode erhalten die Anwender die besagten Anwendungen gratis und können diese auch über die dazugehörigen Apps auf jedem Tablet, Smartphone oder Mac nutzen. Hinzu kommen noch ein Terabyte Onedrive-Speicher und 60 Skype-Minuten im Monat für Telefongespräche.

Für Windows 10 S ist Office 365 in den folgenden Varianten erhältlich:

Office 365 Personal



Office 365 Home



Office 365 for Education Plus



Office 365 Education E5

Outlook, Access und Publisher sind nicht Teil der Preview von Office 365 Education.

Es gibt auch Unterschiede zur "normalen" Office-Version für Desktop-PCs. Die über den Windows Store verbreitete Office-Version ist nur als 32-Bit-Variante erhältlich und unterstützt keine COM Add-Ins. Außerdem wird sie mit OneNote für Windows 10 anstelle von OneNote 2016 ausgeliefert.

Sobald die Testphase abgeschlossen ist, wird Microsoft Office 365 auch für alle Windows-10-Nutzer über den Windows Store anbieten.