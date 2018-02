Microsoft Office 2019 erscheint nur für Windows 10

Das neue Office 2019 wird nur unter Windows 10 lauffähig sein. Dies hat Microsoft nun bekanntgegeben.

Vergrößern Office 2019 erscheint im zweiten Halbjahr 2018 © Microsoft

Im September 2017 hatte Microsoft offiziell das neue Office 2019 angekündigt und die Veröffentlichung für das Jahr 2018 in Aussicht gestellt. Einem am Donnerstag veröffentlichten Eintrag im Technet-Blog von Microsoft ist nun zu entnehmen, dass Office 2019 nur unter Windows 10 lauffähig sein wird.



Wer noch Windows 7 oder Windows 8.1 im Einsatz hat, muss zu Windows 10 wechseln. Nicht zuletzt Unternehmen dürften davon betroffen sein, die so eine weitere Aufforderung erhalten, (endlich) ihre Rechner auf Windows 10 upzugraden. Dem Blog-Eintrag zufolge sollen die ersten Preview-Versionen der Office-2019-Anwendungen im zweiten Quartal den Testern zur Verfügung gestellt werden. Office 2019 wird dann ab der zweiten Jahreshälfte erhältlich sein. Interessant ist auch, dass Microsoft mit Office 2019 die Zeitdauer der Unterstützung von bisher 10 auf 7 Jahre senkt. Für Office 2019 soll es einen fünf Jahre langen Mainstream-Support geben, gefolgt von einer erweiterten Unterstützung von zwei Jahren.

Cie Client-Apps von Office 2019 soll es außerdem nur über die "Click-to-Run"-Installationstechnologie geben. Microsoft betont, dass es keine MSI-Installationsdateien zur Verfügung stellen wird. Solche soll es künftig nur noch für die Office-Server-Produkte geben.



Mit Office 2019 wird es neue Versionen von Word, Excel, Powerpoint, Outlook und auch Exchange, Sharepoint und Skype for Business geben. Excel erhält etwa neue Zeichenfunktionen, Formeln und Charts. Powerpoint soll neue Funktionen für visuelle Animationen erhalten, wie beispielsweise Morph und Zoom bekommen. Die Neuerungen bei den Server-Anwendungen sollen die Sicherheit und Verwaltung von Office verbessern. Weitere Infos zu den Neuerungen und Verbesserungen dürften folgen, wenn die Preview-Versionen verfügbar sind.



