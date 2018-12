Microsoft: Neue Office-App für Windows 10

Profi IT

Microsoft entwickelt für Windows 10 eine neue Office-App. Sie ersetzt die bisherige My Office/Mein Office-App.

Vergrößern Neue Office-App für Windows 10 © Microsoft

Microsoft entwickelt für Windows 10 eine neue Office-App als Progressive Web App. Die neue Office-App für Windows 10 soll die bisherige My-Office/Mein-Office-App ersetzen. Die bisherige My Office-App ermöglicht es Anwendern, alle lizenzierten Office-365-Anwendungen zentral von einer Stelle aus zu installieren und zu nutzen.



Derzeit können nur die Windows-Insider-Tester aus dem Fast-Ring die neue Office-App für Windows 10 testen. Microsoft will die neue Office-App aber bald für alle Windows-10-Nutzer zur Verfügung stellen, wie das Unternehmen jetzt mitgeteilt hat.



Die neue "Office für Windows 10"-App soll kostenlos sein und mit allen Microsoft-Office-365-Varianten und Office 2016 und 2019 sowie mit der webbasierten Variante von Office zusammenarbeiten. Mit der App sollen die Benutzer zwischen den unterschiedlichen Office-Apps schnell wechseln können und ihre zuletzt bearbeiteten Dokumente schnell finden, unabhängig davon, ob diese lokal auf einem Rechner oder auf Onedrive oder Sharepoint liegen. In die App soll die neue übergreifende Suche von Microsoft integriert sein.

Innerhalb der neuen App sollen die Anwender auch ihr Office-365-Abonnement verwalten können.



Wer die bisherige My-Office-App verwendet, soll die neue Office-App für Windows 10 in den nächsten Monaten als Update angeboten bekommen.

