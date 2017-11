Microsoft: Mega-Rabatte für Xbox Live Gold Mitglieder

Xbox Live Gold Mitglieder können bereits eine Woche früher von den Microsoft-Preisnachlässen im Rahmen des Schwarzen Freitag profitieren.

Vergrößern Xbox-One-Spiele zum Schnäppchenpreis. © Microsoft

Am 24. November 2017 winken im Rahmen des Schwarzen Freitag zahlreiche digitale Rabatte. Xbox Live Gold Mitglieder können bereits eine Woche vorher - und damit ab sofort - von den Schnäppchen profitieren. Auf xbox.com und im Xbox Marktplatz wurden bereits unzählige Xbox-One-Spiele und AddOns mit Rabatten von bis zu 80 Prozent versehen. Die Angebote sind allerdings aktuell nur für Xbox Live Gold Mitglieder gültig.

So kostet die komplette erste Staffel von Life is Strange nur 5 Euro statt der regulären 19,99 Euro. Günstiger sind auch zahlreiche weitere Titel. Lords of the Fallen kostet aktuell beispielsweise nur 6 Euro, während Mass Effect: Andromeda für nur 16 Euro zu haben ist. The Evil Within 2 ist mit 35 Euro ebenfalls zum halben Preis erhältlich.

Die derzeitigen Rabatte sind noch bis kommenden Freitag exklusiv für Gold-Mitglieder verfügbar. Ab 24. November können auch alle anderen Xbox-Besitzer von der Aktion profitieren. Wer noch kein Gold-Mitglied ist, kann sich im Rahmen eines weiteren Angebots eine einmonatige Mitgliedschaft beim Abo-Dienst für nur einen Euro sichern . Das Angebot ist noch elf Tage gültig. Ebenfalls aktuell für nur einen Euro erhältlich ist der Xbox Game Pass . Mit diesem Abo-Dienst haben Spieler monatlich kostenlosen Zugriff auf mehr als 100 Spiele. Nach dem ersten Aktionsmonat kostet der Xbox Game Pass regulär 9,99 Euro und ist monatlich kündbar.