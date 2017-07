Microsoft GLAS: Transparenter Thermostat mit Cortanta-Sprachsteuerung

Mit Microsofts GLAS Thermostat regeln Sie Heizung und Lüftung in Ihrer Wohnung per Sprachsteuerung oder mit Fingerwischbewegungen auf dem durchsichtigen(!) Touchscreen. Der Thermostat erkennt die Anwesenheit von Menschen und regelt danach automatisch die Heizung.

Microsoft entwickelt zusammen mit Johnson Controls den GLAS Thermostat. Dabei handelt es sich um einen transparenten Touchscreen, von dem aus Sie Heizung, Lüftung und Klimaanlage Ihrer Wohnung oder Ihres Geschäfts steuern können. Außerdem sollen Sie damit den Energieverbrauch und die Luftqualität überwachen können. Auch Kalendereinträge können auf dem Display abgerufen werden. Die Luft außerhalb der Wohnung soll GLAS ebenfalls überwachen können.



Die Transparenz wirkt beeindruckend in dem Video, das Microsoft zu GLAS veröffentlicht hat. Wird GLAS beispielsweise vor einer Ziegelwand befestigt, so sehen Sie die Ziegel durch den Touchscreen durchschimmern.

Als Betriebssystem in GLAS kommt Windows 10 IoT Core zum Einsatz. Sie können GLAS zudem mit Ihrer Sprache steuern und zwar mit Hilfe der Windows-Sprachassistentin Cortana. Cortana soll, wenn es nach dem Willen von Microsoft geht, auch Einzug in andere Geräte des täglichen Gebrauchs halten, beispielsweise in Kühlschränke und Toaster.

GLAS soll mit Hilfe seiner Sensoren erkennen, wann sich die Bewohner in der Wohnung aufhalten und daran angepasst die Lufttemperatur automatisch regulieren und dadurch beim Energie sparen helfen. Letztendlich soll GLAS also ähnlich wie Google Nest ein selbstlernender Thermostat sein, der die Heizung automatisch an das Verhalten und die Bedürfnisse der Bewohner anpasst. Die für GLAS nötigen Dienste laufen auf Microsoft Azure.

Derzeit ist weder bekannt, wann der Verkauf von GLAS beginnen noch wie viel der Thermostat kosten soll. Hauptzielgruppe scheinen Business-Kunden zu sein.

