Microsoft Edge warnt ab sofort vor unseriösen News-Seiten

Panagiotis Kolokythas

Microsoft hat in seinen Browser Edge nun einen Fake-News-Erkennung integriert. So funktioniert dieses Extra.

Vergrößern Edge-Warnung beim Aufruf der britischen Website dailymail.co.uk

Microsoft hat Edge für iOS und Android die Funktion "Bewertung von Nachrichten" hinzugefügt. Die Funktion findet sich in den Einstellungen und ist standardmäßig nicht aktiviert.

Über die neue Bewertungsfunktion sollen die Nutzer vor dem Besuch von News-Websites gewarnt werden, die durch die Verbreitung von Fake-News aufgefallen sind. Dabei erscheint beim Aufruf der Website ein rotes Ausrufezeichen in einem Schild-Icon in der Adresszeile. Tippt man darauf, dann wird der Text eingeblendet: "Gehen Sie mit Bedacht vor: Für diese Website werden im Allgemeinen keine grundlegenden Standards in Bezug auf Genauigkeit und Verantwortlichkeit eingehalten."

In unserem Versuch erschien die Warnung beispielsweise beim Aufruf der britischen News-Site Dailymail.co.uk oder der US-Site Breitbart.com.

Microsoft setzt für die Erkennung unseriöser News-Websites den Dienst Newsguard ein. In der Beschreibung zur Funktion heißt es: "NewsGuard setzt ausgebildete Journalisten und Redakteure ein, um Nachrichtenwebsites auf die Einhaltung journalistischer Standards in Bezug auf Glaubwürdigkeit und Transparenz zu bewerten."

Laut NewsGuard wurden bisher 96 Prozent der Online-Newswebsites in den USA ausgewertet. Weitere Länder sollen folgen. Wird vor einer News-Website nicht gewarnt, dann wird neben der URL der Website ein graues Icon in der Adresszeile eingeblendet. Anwender können auf dieses Icon klicken und die Website bei NewsGuard melden. Bei überprüften seriösen Nachrichten-Websites erscheint in der Adresszeile ein grünes Schild-Icon.

In der Desktop-Variante von Edge hat Microsoft die Fake-News-Warnung noch nicht integriert. Im Microsoft Store ist allerdings NewsGuard hier als App erhältlich. Für Firefox bietet NewsGuard diese Erweiterung zum Download an. Chrome-Nutzer können diese NewsGuard-Erweiterung installieren.