Microsoft-Abo: Xbox One X mit Spiele-Flatrate für 35 Dollar/Monat

Microsoft hat ein neues Xbox-One-Abo vorgestellt, bei der die Spielekonsole im Monatspreis enthalten ist.

Die Gerüchte der letzten Tage haben sich bestätigt: Microsoft hat mit Xbox All Access ein neues Abo-Modell für die Xbox One vorgestellt. Vorerst ist das Angebot allerdings nur in den USA erhältlich. Zur Auswahl stehen zwei Varianten: Für einen monatlichen Preis von 22 US-Dollar erhält man eine Xbox One S. Wer 35 US-Dollar pro Monat zahlt, der erhält eine Xbox One X. Das ist noch nicht alles: Im Monatspreis enthalten sind auch Xbox Live Gold und Xbox Game Pass. Theoretisch muss man sich also nach dem Ausleihen der Konsole keine Spiele kaufen, sondern kann kostenlos alle zum Xbox Game Pass gehörenden Spiele herunterladen und ohne Einschränkungen spielen.

Das Abo wird für 24 Monate abgeschlossen, in denen jeweils die monatlichen Raten zu entrichten sind. Nach Abschluss der letzten Zahlung darf man dann die Xbox One S bzw. Xbox One X behalten. Und es gibt noch eine Einschränkung: Das Angebot ist online nicht verfügbar, sondern nur direkt in den Microsoft-Stores, von denen es in den USA aber nicht allzu viele gibt, wie ein Blick auf diese Übersicht verrät.