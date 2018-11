Metal Gear Solid 5 + Cities: Skylines für nur 10 Euro

Beim Abo-Dienst Humble Monthly erhalten Sie monatlich Top-Spiele zum kleinen Preis. Diese Spiele gibt´s sofort!

Vergrößern Im Humble Monthly Dezember 2018 stecken Metal Gear Solid 5, Citties Skylines und weitere Spiele

Wenn Sie jetzt hier das Humble Monthly Dezember 2018 für nur 10 Euro kaufen, dann dürfen Sie sofort zwei Top-Spiele herunterladen und spielen. Weitere Spiele folgen dann am 7. Dezember.

Zu den beiden Spielen, die Sie sofort erhalten, gehört das famose Metal Gear Solid 5 in der "Definitive Experience". Die Sammlung enthält "Metal Gear Solid V: Ground Zeroes" und "Metal Gear Solid V: The Phantom Pain". Zusätzlich erhalten Sie auch die Städtebausimulation Cities: Skylines und die Erweiterung Cities Skylines: After Dark.

Allein die bereits spielbaren Titel des Humble Monthly Dezember 2018 haben einen Wert von über 65 Euro. Am 7. Dezember 2018 um 19 Uhr (deutscher Zeit) werden dann die restlichen Spiele des Dezember-Pakets freigeschaltet.

Das Humble Monthly im November 2018 enthielt insgesamt Spiele im Gesamtwert von knapp über 200 Euro. Die Titel:

Resident Evil, Revelations

Hollow Knight

Hitman - The Complete First Season

7 Days to Die

Saints Row IV - Game of the Century Edition

The Dwarves

Hard Reset Redux

Vape Escape.

Was steckt hinter dem Humble Monthly?

Das Humble Monthly ist für alle Gamer einen Blick wert, die sich gerne überraschen lassen. Zu einem festen monatlichen Preis (ab knapp 10 Euro) erhalten die Abonnenten von Humble Monthly immer zu Beginn eines Monats eine große Auswahl an PC-Spielen. In der Regel handelt es sich dabei um Steam-Schlüssel, immer häufiger gibt es aber auch sogenannte Humble Originals, also Spiele, die ihre Premiere über das Humble Monthly feiern.

In der Regel gibt es Spiele, die sofort nach dem Kauf des Humble Monthly freigeschaltet werden. Welche weitere Spiele im jeweiligen Humble Monthly stecken, wird am ersten Freitag des jeweiligen Monats um 19 Uhr (deutscher Zeit) verraten.

Das Monats-Abo für Humble Monthly ist ab 12 US-Dollar erhältlich, also nur etwas knapp über 10 Euro. Zu diesem Preis kann das Monats-Abo jederzeit gekündigt werden. Wer sich für mehrere Monate bindet, der erhält das Abo auch für 11,67 US-Dollar/Monat (3-Monats-Tarif), 11,17 US-Dollar/Monat (6-Monats-Tarif) oder gar 11 US-Dollar/Monat (12-Monats-Tarif).

Mit dem Humble Monthly erhält man als Gamer immerhin auch die Gelegenheit mal einen Blick auf Spiele zu werfen, die man bisher noch nicht auf dem Radar hatte. Und für den Fall, dass man ein Spiel in einem Humble Monthly bereits besitzt, gibt es auch die Möglichkeit, den Steam-Produktschlüssel in Form eines Steam-Geschenks zu erhalten. Weitere Infos zum Humble Bundle Monthly finden Sie auf dieser Seite.