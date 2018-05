Meghan und Harry: So verfolgen Sie die Hochzeit des Jahres live im Web

Morgen läuten für Meghan Markle und Prinz Harry die Hochzeitsglocken. So können sie die Trauung im Internet live mitverfolgen.

Youtube überträgt die Hochzeit von Meghan und Harry im Livestream.

Am morgigen Samstag ist es endlich so weit: Für den britischen Prinzen Harry und die US-Amerikanerin Meghan Markle läuten die Hochzeitsglocken in der St George's Kapelle in Windsor. Das Video-Portal Youtube überträgt die Trauung ab 11 Uhr im Livestream . Im TV ist das Ereignis ab 11 Uhr im ZDF und ab 12 Uhr bei n-tv zu sehen.

Ein Großteil der 600 Hochzeitsgäste trifft bereits ab 10:30 Uhr mit Bussen auf dem Gelände von Schloss Windsor ein. Weitere 2.640 Gäste, die überwiegend aus Mitarbeitern des Königshauses, sozial engagierten Bürgern, Schülern und Hilfsorganisationen bestehen, werden auf dem Außengelände des Schlosses untergebracht. Voraussichtlich ab 12:20 Uhr wird dann das Eintreffen der Königsfamilie erwartet, darunter unter anderem Prinz Philip, Prinz Charles und Herzogin Camilla. 12:45 Uhr folgen dann der Bräutigam Prinz Harry und sein Trauzeuge Prinz William.

Kurz vor 13 Uhr werden dann Königin Elizabeth sowie die Braut Meghan Markle und ihre Mutter erwartet. Genau um 13 Uhr beginnt die Trauung in der St George's Kapelle. Sie wird voraussichtlich etwa eine Stunde dauern. Nach der Trauung fahren Prinz Harry und seine Gattin mit der Kutsche zurück ins Schloss, wo die Queen einen Empfang für das Brautpaar geben wird. Die Hochzeitsparty mit 200 Gästen wird bis in die späten Abendstunden im Frogmore House in einem der Parks von Schloss Windsor stattfinden.