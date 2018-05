Mega-Rabatt bei Microsoft: Office + 40 Euro geschenkt!

Nur für kurze Zeit ist Office 365 inklusive eines Gutscheins im Wert von 40 Euro erhältlich! Hier alle Details zum Angebot.

Vergrößern Nur hier erhalten Sie Office 365 mit einer 40-Euro-Guthaben-Karte © Microsoft

Für kurze Zeit ist Office 365 zum Schnäppchen-Preis erhältlich: Beim Kauf eines Jahresabos von Office 365 Home (Abo-Version), Office 365 Personal (Abo-Version), Office 365 University - also die Abo-Versionen von Office 365 für PC und Mac - erhalten über diesen Link im Microsoft Online-Store die ersten 100 Käufer als exklusive Zugabe zwei Microsoft-Guthaben-Karten im Wert von je 20 Euro, also im Gesamtwert von 40 Euro. Dadurch gelangen Sie also besonders günstig an eine 1-Jahres-Lizenz von Office 365. Diese kostet bei Amazon normalerweise rund 40-50 Euro. Hinweis: Das Angebot gilt nicht für die Monatsabos oder die Vollversionen Office Home & Student 2016 für PC oder Office Home & Student 2016 für Mac (Vollversion)

Wir stellen Ihnen zunächst Office 365 vor und verraten dann, was es mit den Guthaben-Karten auf sich hat!



Zum exklusiven Angebot: Office 365 + 40 Euro Guthaben-Karte!

Office 365: Tausende Möglichkeiten, kreativ zu werden



Die Software steht nach dem Kauf sofort zum Download. Weil es sich um ein direkt von Microsoft erworbenes Produkt handelt, haben Sie zum einen die Garantie, dass es sich um eine echte, offizielle (!) Retail-Lizenz für das gewünschte Jahresabo des Office-365-Pakets von Microsoft handelt. Schließlich werden im Netz viele illegale Produkt-Schlüssel verhökert, die ihren Preis nicht wert sind. Außerdem genießen Sie einen umfassenden Service direkt vor Ort, und ein Experten-Team beantwortet direkt alle Ihre Fragen.



Office 365 selbst ist in drei Abo-Varianten verfügbar: Home, Personal und University. Über diesen Link erhalten Sie die Jahres-Abos jeweils inklusive 2 x 20 Euro Microsoft-Guthaben-Karten (mehr dazu weiter unten in diesem Beitrag)!

Office 365 ist eine Kombination aus einem Online-Dienst, einer Office-Webanwendung und einem Office-Software-Abonnement. Alle drei erwähnten Lizenzen enthalten:

W​ord: Erstellen, überarbeiten und teilen Sie hervorstechende Dokumente

Excel: Analysieren und visualisieren Sie Ihre Daten auf neue und intuitive Weise



Powerpoint: Arbeiten Sie mit anderen zusammen und präsentieren Sie Ihre Ideen wirkungsvoll

One Note: Halten Sie Ihre Gedanken in Ihrem eigenen digitalen Notizbuch fest

Outlook: Organisieren Sie E-Mails, verwalten Sie Terminkalender und stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten immer aktuell sind



Access: Erstellen Sie schnell eigene benutzerdefinierte Datenbank-Apps und nutzen Sie Ihre Daten optimal (nur PC)

Publisher: Professionelle Publikationen mit leistungsstarken, anwenderfreundlichen Tools drucken und teilen (nur PC)

One Drive: 1 TB One-Drive-Cloud-Speicher pro Nutzer für bis zu 5 Nutzer



Skype: Mobiltelefon- und Festnetznummern mit 60 Skype-Minuten pro Monat pro Nutzer für bis zu 5 Nutzer anrufen

Die Office-Apps sind auch für Android und iOS verfügbar. So können Sie auf unterschiedlichen Geräten auf Ihre Dokumente zugreifen und sie bearbeiten. Sie erhalten mit den Office-Anwendungen auch vielfältige Werkzeuge, um kreativ zu arbeiten. Hinzu kommt die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Nutzern an Office-Projekten zu tüfteln und so im Teamwork die Arbeit zu erledigen. Über die Cloud und dank Office 365 alles kein Problem! Im folgenden Beitrag stellen wir Ihnen Office 365 und die Möglichkeiten, die es bietet, ausführlich vor:

Microsoft-Guthaben-Karte einlösen - so geht´s

Den Digitalcode für die beiden Microsoft-Guthaben-Karten im Gesamtwert von 40 Euro erhalten Sie innerhalb von sieben Tagen nach der Bestellung per Mail. Die Guthaben-Karten müssen bis Ende Juni 2018 eingelöst werden. Mit dem Guthaben können Sie beispielsweise unter Windows 10 im Microsoft Store unter anderem Software, Spiele, Filme oder Serien-Episoden kaufen beziehungsweise ausleihen. Alternativ können Sie das Guthaben auch für Einkäufe im Xbox-Marktplatz (etwa für Xbox-One-Spiele) oder im Microsoft Online-Store verwenden. Das Guthaben der eingelösten Guthaben-Karten ist mit Ihrem Microsoft-Konto verknüpft.

Vergrößern Digitale Guthaben-Karte einlösen - so geht´s

Um den Code einzulösen, wird ein Microsoft-Konto benötigt, das die meisten Windows-10-Nutzer ohnehin schon besitzen sollten. Rufen Sie auf dem Desktop die Microsoft Store-App auf, klicken oben rechts auf die "..." neben Ihrem Profilbild und wählen dann im Menü "Code einlösen" aus. Nun können Sie den 15-stelligen Code eingeben und die 40 Euro für die gewünschten Inhalte ausgeben.

Für kurze Zeit erhältlich: Office 365 + 2 Gutschein-Karten á 20 Euro