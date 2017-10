Mega Games Day: Hier gibt es aktuelle Hammer-Spiele günstiger

Für Zocker ist heute ein toller Tag: Mit Assassin’s Creed Origins, Wolfenstein II: The New Colossus und Super Mario Odyssey erscheinen gleich drei lang erwartete Titel.

Vergrößern Ein glänzendes Comeback feiert der sympathische Ex-Klempner aus Italien. © Nintendo

Top-Releases am 27. Oktober

Der 27. Oktober ist wirklich ein großer Tag für Zocker, egal ob PC-Gamer oder Konsolen-Freak. Für Nintendos Switch-Konsole erscheint das lang ersehnte Super Mario Odyssey . Im neuesten Abenteuer des berühmtesten Ex-Klempners der Welt ( Mario hat seinen Beruf aufgegeben ) geht es, wie sollte es auch anders sein, wieder ein Mal um die Rettung von Prinzessin Peach. Die neueste Auflage des Spiele-Klassikers begeistert mit beeindruckender Grafik und unglaublich viel Liebe zum Detail. Der Must-Have-Titel für alle Switch-Besitzer ist unter anderem hier erhältlich.

Ebenfalls das Licht der Welt erblickt am 27.10. der Top-Titel Assassin's Creed: Origins . Das Ubisoft-Game ist ein herausragendes Open-World-Abenteuer, das auf ganzer Linie überzeugt. Nicht nur Fans der Serie können hier bedenkenlos zugreifen. Den besten Preis für das Spiel auf DVD gibt es derzeit bei Amazon . Wer das Spiel lieber herunterladen möchte, kann dies u.a. bei Gamesplanet tun.

Liebhaber der härteren Gangart kommen bei Wolfenstein 2: The New Colossus definitiv auf ihre Kosten. Das imposante Actionspiel ist der Nachfolger von Wolfenstein: The New Order (2014) und bereits der zehnte Teil der Wolfenstein-Serie. Ein exzellenter Mix aus Härte, Humor und klassischem Shooter-Gameplay machen es zu einem Muss für Action-Freunde. Als Download ist das Spiel etwa bei Gamesrocket zu haben. Wer die DVD-Version bevorzugt, findet diese hier .



