Meditations: Jeden Tag ein (kleines) Spiel gratis

Mit dem Launcher Meditations erhalten Sie ein Jahr lang jeden Tag ein kleines Spiel für Windows und MacOS gratis...

Vergrößern Mit dem Meditations Launcher erhalten Sie jeden Tag ein kleines Spiel gratis

Zum Jahresstart ist das Projekt Meditations des Indie-Spiele-Entwicklers Rami Ismail (Vlambeer) gestartet. Auf der Website zum Projekt erhalten Sie das Programm Meditations, bei dem es sich um einen Launcher handelt, der fortan jeden Tag des Jahres 2019 ein kleines, neues Spiel für Windows (ab Windows 7) und MacOS herunterlädt. Inklusive einer Textbotschaft, die als Inspiration für den Tag dienen soll. Jedes Spiel ist nur an den jeweiligen Tagen für 24 Stunden erhältlich. Wer also alle 365 Spiele des Projekts erhalten möchte, muss auch jeden Tag den Meditations Launcher starten.

Die Download-Größe der Spiele beträgt laut Ismail bis zu 500 Megabyte. Dabei handelt es sich in der Regel um Mini-Spiele, die innerhalb von sechs Stunden entstanden und programmiert wurden. Der Initiator des Projekts selbst bezeichnet die Werke als "klein, experimentell und minimalistisch" und "gelegentlich auch sehr persönlich".

Große Spiele-Titel sollten Sie also nicht erwarten. In der Regel, so Ismail, lassen sich die Spiele in fünf Minuten durchspielen und sollen zum Nachdenken anregen. Die Spieler werden dazu aufgefordert, über die Spiele öffentlich zu diskutieren.

An dem Projekt haben sich neben Ismail auch über 350 weitere Personen beteiligt. Eine vollständige Liste aller beteiligten Entwickler soll am 31. Dezember 2019 veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung eines neuen Spiels erfolgt täglich um 0 Uhr Greenwich Time, also 1 Uhr deutscher Zeit.



Einen Linux-Support gibt es leider nicht. Laut Ismail sei der Aufwand zu hoch, bei über 350 teilnehmenden Entwicklern eine dritte Plattform zu unterstützen.

Windows- und macOS-Nutzer, die sich von den Spielen bei Meditations täglich inspirieren lassen möchten, können den Launcher auf dieser Seite herunterladen.