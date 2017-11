Medion: Zwei Tablets und zwei Smart-TVs bei Aldi

Aldi Nord und Aldi Süd haben ab 4. und 7. Dezember 2017 zwei Medion-Tablets und zwei Medion-Smart-TVs im Angebot.

Vergrößern Der Medion X18175 ist ab 4. Dezember bei Aldi Süd erhältlich. © Medion

Für Aldi-Kunden gibt es ab kommender Woche wieder Hardware-Schnäppchen von Hersteller Medion. Den Anfang macht Aldi Süd am 4. Dezember mit dem Medion Life X18175. Der Ultra-HD-Smart-TV im 75-Zoll-Format bietet LED-Backlight-Technologie, einen HD-Triple-Tuner, 1.200 MPI und integriertes WLAN. Das Gerät mit einer Bildschirmdiagonale von 189,3 Zentimetern kostet 1.699 Euro und wird von Aldi über die Option „Aldi liefert“ zum Nulltarif geliefert.

Ebenfalls bei Aldi Süd sind ab 7. November das Medion-Tablet P9702 und der Smart-TV Medion Life X17038 erhältlich. Das Tablet im 9,7-Zoll-Format bietet eine Bildschirm-Auflösung mit 2.048 x 1.536 Pixeln. Im Metallgehäuse werkeln ein Vierkern-Prozessor mit 1,8 GHz und 2 GB RAM. Android 7.0 ist bereits vorinstalliert. Zur weiteren Ausstattung gehören 32 GB interner Speicher, eine 2- und eine 5-MP-Kamera sowie Stereo-Lautsprecher. Das Medion P9702 kostet 199 Euro.

Aldi Süd bietet ab 7. Dezember auch den Smart-TV Medion Life X17038 an. Zum Preis von 379 Euro bekommen Käufer hier ein Ultra-HD-Display mit 43 Zoll. Ebenfalls an Bord sind LED-Backlight-Technologie, HD Triple Tuner, 1.200 MPI und WLAN.

Bei Aldi Nord ist ab 7. Dezember das Medion-LTE-Tablet P10606 erhältlich. Das Gerät bietet ein Full-HD-Display im 10,1-Zoll-Format, 32 GB internen Speicher, einen Achtkern-Prozessor mit 1,4 GHz und 2 GB RAM. Ebenfalls an Bord sind LTE, eine 5-MP-Kamera an der Rückseite, eine 2-MP-Linse an der Front und die Qualcomm Quick Charging 3.0 Funktion. Im Lieferumfang des des Tablets ist eine HoT-SIM-Karte enthalten. Der Preis des Medion P10606 liegt bei 199 Euro.

