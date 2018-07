Mediamarkt: SSDs, Festplatten und Gaming-Maus günstiger

Bei der neuen Tiefpreisspätschicht bei Mediamarkt gibt es bis Dienstag, 9 Uhr, diverse Speichermedien günstig.

Bei Mediamarkt ist am Montagabend die neue Tiefpreisspätschicht-Aktion gestartet. Bis Dienstag, 9 Uhr gibt es dieses Mal diverse Speichermedien zu mehr oder weniger stark reduzierten Preisen. Darunter auch SSDs, externe Festplatten und Speicherkarten. Hier alle Angebote sortiert nach Rabatthöhe. Dabei vergleichen wir den Angebotspreis auch mit dem Preis, zu dem die jeweiligen Produkte kurz vorher bei Mediamarkt erhältlich:

Logitech-Gaming-Maus im Angebot

Zusätzlich ist bei Mediamarkt ab sofort und noch bis Dienstagfrüh 9 Uhr die Gaming-Maus Logitech G603 im Angebot. Statt 52,99 Euro kostet sie in der Zeit 37 Euro. Ein guter Preis, wie ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich zeigt, wo der günstigste Händler aktuell um die 50 Euro für die Maus verlangt. Die kabellose Gaming-Maus hat eine Empfindlichkeit von bis zu 12.000 dpi und besitzt eine um bis zu 10 Mal höhere Energieeffizienz als Vorgängermodelle. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 500 Stunden an. Über zwei Verbindungsoptionen lässt sich die Maus auch für die Steuerung mehrerer Geräte verwenden, wobei per Tastendruck zwischen den Geräten umgeschaltet wird. Die Maus besitzt außerdem sechs programmierbare Tasten und einen integrierten Speicher zur Speicherung der Einstellungen. Die Logitech G603 ist 68 x 124 x 43 mm groß und wiegt 135,7 Gramm.



Mediamarkt: Logitech G603 für 37 Euro im Angebot

