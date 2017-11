Mediamarkt-Schnapper: Xbox One S 500 GB mit Mittelerde und Call of Duty: WW II für 229 Euro

Für 229 Euro erhalten Spieler eine Xbox One S mit 500 GB sowie Mittelerde: Schatten des Krieges und Call of Duty: WWII.

Vergrößern Im Bundle erhalten Käufer eine Xbox One S, Mittelerde: Schatten des Krieges und CoD: WWII. © mediamarkt.de

Wer sich vor Weihnachten eine Xbox One gönnen möchte, bekommt mit dem aktuellen Schnäppchen von Mediamarkt eine gute Gelegenheit dazu: Der weißen Xbox One S mit 500 GB Festplatte legt der Händler einen Downloadcode für Mittelerde: Schatten des Krieges bei. Der Nachfolger von Shadow of Mordor entführt Spieler in das Universum von Der Herr der Ringe. Dort schmieden der Waldläufer Talion und der Elbenschmied Celebrimbor einen neuen Ring, um sich an Sauron zu rächen. Wer das Bundle aus Konsole und Spiel für 229 Euro bestellt, erhält obendrauf auch den neuen Ableger Call of Duty: WWII auf Blu-ray gratis .

Mit Call of Duty: WWII besinnt sich Activision auf die Ursprünge der Reihe. Der Ego-Shooter schickt Spieler in mehrere Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Neben einer aufwändig inszenierten Kampagne enthält Call of Duty: WWII auch einen umfangreichen Mehrspieler-Modus. Wer sich schnell zum Kauf entscheidet, erhält als Vorbesteller (das Spiel erscheint am 3. November) ein Multiplayer-Upgrade mit einem Waffen-Freischalt-Token und doppelt so vielen Erfahrungspunkten. Zum Reinschnuppern liegt dem Bundle ein Code für eine 14-tägige Xbox Live Gold-Mitgliedschaft bei. Wer danach weiter online spielen möchte, muss ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Xbox Games with Gold – Die kostenlosen Spiele im November 2017