Mediamarkt Schnapp des Tages: Nintendo Switch für 288 Euro

Mediamarkt lockt mit einem neuen Schnapp des Tages: Die Nintendo Switch ist für 288 Euro erhältlich. Amazon zieht nach.

Vergrößern Nintendo Switch für 288 Euro im Angebot © Nintendo

Nintendos Switch hat sich seit ihrem Erscheinen Anfang März 2017 weit über 10 Millionen verkauften Exemplaren zu einem echten Hit für Nintendo entwickelt. Zwischenzeitlich sind auch Top-Titel wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odysee und Xenoblade 2 erschienen. Im Angebot war die Nintendo Switch aber in der ganzen Zeit nur selten, sondern höchstens nur im Bundle mit Spielen erhältlich. Ansonsten galt der Preis von 329 Euro.

Schnäppchenjäger können bei MediaMarkt aktuell die Nintendo Switch für 288 Euro kaufen. Der "Schnapp des Tages" ist allerdings nur noch heute erhältlich. Und das sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop. Zur Auswahl stehen die Nintendo Switch in Neon-Rot/Neon-Blau und die Nintendo Switch in Grau.

Amazon reagiert auf solche Angebote der Konkurrenz, daher ist die Nintendo-Konsole beim Online-Riesen aktuell für ebenfalls 288 Euro erhältlich:

