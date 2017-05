55-Zoll-Smart-TV, Sony Playstation, Einsteiger-Notebook und eine Kühlgefrierkombination gibt es heute günstig bei Media Markt.

Vergrößern MediaMarkt-Schnäppchen: SmartTV, Notebook & Playstation

Media Markt bietet im Rahmen seiner „Hin & Web“- Geburtstagsaktion jeden Tag ausgewählte Produkte zu deutlich reduzierten Preisen an.

Smart TV



Am 22. Mai verkauft Media Markt unter anderem einen Smart TV von LG. Der LG OLED55B6D OLED TV besitzt eine Bildschirm-Diagonale von 55 Zoll und bietet UHD 4K (3.840 x 2.160 Pixel). Er empfängt Fernsehen von DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2. Als Anschlüsse sind 4x HDMI, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x LAN, 1x optischer Audioausgang, 1x Kopfhörerausgang, 1x CI+, 2x RF IN und 1x AV IN vorhanden.

Media Markt verkauft diesen Smart TV am 22. Mai für 1799 Euro statt 2299 Euro. 1799 Euro sind ein attraktiver Preis für diesen Fernseher, wie ein Blick in unseren Preisvergleich zeigt.

Notebook



Falls Sie keinen teuren Fernseher, sondern ein preiswertes Notebook suchen, dann lohnt sich vielleicht ein Blick auf das HP 17-x078ng Notebook 17,3 Zoll für 287 statt 349 Euro. Bei der Ausstattung müssen Sie hier aber deutliche Abstriche in Kauf nehmen. So verbaut HP nur einen Celeron-Prozessor und auch keine SSD, sondern nur eine Festplatte. Die Bildschirmauflösung ist mit 1600x900 Pixel auch nicht berauschend. 287 Euro sind aber ein durchaus attraktiver Preis für ein derartiges Einsteiger-Notebook, wie unser Preisvergleich zeigt.

Spielkonsolen



Konsolen-Fans kommen vielleicht bei der Sony Playstation auf ihre Kosten. Die Sony Playstation 4 Pro 1TB inklusive Blu-Ray-Laufwerk und zwei Wireless Dualshock 4 Controller kostet 395 Euro. Laut unserem Preisvergleich ist das ein guter Preis.

Diverse Xbox-One-Konsolen sind noch bis zum 28. Mai sowohl in den Filialen als auch im Online-Shop mit einem Rabatt von 20 Prozent. Die Xbox One S mit 1 Terabyte Festplatte kostet beispielsweise aktuell 279,20 Euro statt 349 Euro. Der Rabatt wird angezeigt, sobald die gewünschte Konsole in den Warenkorb gelegt wird.



Kühlschrank mit Gefrierabteil



Falls Ihnen der Sinn eher nach Geräten ist, die im Alltag nützlich sind: Media Markt verkauft am 22.5. auch noch eine Siemens KG36NNL30 Kühlgefrierkombination (A++, 235 kWh/Jahr, 1860 mm hoch, Edelstahl) für 399 statt 515 Euro. Dieser Preis ist top, wie unser Preisvergleich zeigt.

Anlass für die Geburtstagsaktion: Der Media Markt Club feiert seinen ersten Geburtstag.

Aufgepasst: Keineswegs alle Produkte, die Media Markt während seiner Hin & Web-Aktion anbietet, sind tatsächlich preisreduziert. Der Staubsaugroboter Roomba 980, den Media Markt für 999,99 Euro verkauft, ist zum Beispiel nicht günstiger. 1000 Euro sind der Standardpreis für diesen smarten Highend-Roboter-Sauger, den wir ausführlich getestet haben.