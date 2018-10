Mediamarkt-Schnäppchen: PS4 Pro mit RDR2 für 389 Euro

Das Bundle aus Playstation 4 Pro mit 1 TB und Red Dead Redemption 2 ist schon für 389 Euro erhältlich.

Vergrößern Mediamarkt bietet das Paket aus PS4 Pro und RDR2 für 389 Euro an. © mediamarkt.de

Im aktuellen Prospekt von Mediamarkt findet sich ein interessantes Angebot für Gamer: Die Sony Playstation 4 Pro mit 1 TB großer Festplatte und einem Controller wird dort zusammen mit dem Blockbuster Red Dead Redemption 2 (RDR2) für 389 Euro angeboten.

Das neue Spiel der GTA-Entwickler Rockstar Games erscheint morgen und soll die Messlatte für Spiele mit offener Welt ein gutes Stück höher legen. Wie im Vorgänger können die Spieler darin eine lebendige Welt im Wilden Westen zu Pferd oder zu Fuß erkunden. Die Geschichte des Spiels soll noch stärker im Mittelpunkt stehen als bei den bisherigen GTA-Ablegern. Doch auch die Action dürfte nicht zu kurz kommen.

Die zum Bundle gehörende Playstation 4 Pro ist die derzeit schnellste Konsole von Sony. Das Plus an Rechenleistung wird in vielen Spielen zur 4K-Darstellung genutzt. Wer also bereits einen Ultra-HD-Fernseher besitzt, kann mit der PS4 Pro auch viele Spiele in dieser Auflösung nutzen.

Auch für Besitzer der VR-Brille Playstation VR lohnt sich die PS4 Pro, da sie im Vergleich zur normalen Version der PS4 in vielen VR-Spielen für mehr Weitsicht oder glattere Objektkanten sorgt. Wer das Bundle aus Konsole und RDR2 lieber bei Amazon erstehen möchte, zahlt aktuell ebenfalls nur 388,99 Euro plus 5 Euro Versand.

PS4 Pro und RDR2 Bundle bei Mediamarkt ansehen



PS4 Pro und RDR2 Bundle bei Amazon ansehen