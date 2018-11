Mediamarkt Red Friday: Erste Deals im PC-WELT-Check

Mit den "Vorglühangeboten" läutet Mediamarkt den Countdown zum Start des Red Friday ein. Hier die besten Deals.

Vergrößern Mediamarkt Red Friday

In wenigen Stunden startet bei Mediamarkt der Red Friday, den der Händler als "das Shoppingevent des Jahres" bezeichnet. Mitglieder des Mediamarkt-Clubs können die Red-Friday-Angebote bereits am 22.11., ab 22 Uhr bestellen. Für alle anderen Kunden sind die Angebote ab Freitag, dem 23. November ab 00:01 Uhr verfügbar. Die Angebote sind bis zum 26. November, 9 Uhr verfügbar.



Wichtiger Hinweis: In diesem PC-WELT-Artikel finden Sie ab 22:00 Uhr (22.11.) die besten Red-Friday-Angebote von Mediamarkt! - der Link ist natürlich erst ab 22 Uhr sicht- und anklickbar...

Bereit ab Donnerstag, 22.11.2018 und ab 20 Uhr gibt es die "Vorglühangebote" zum Red Friday. Diese sind bis 23:59 Uhr erhältlich. In der folgenden Tabelle stellen wir Ihnen die besten "Vorglühangebote" vor. Hinweis: Wir vergleichen die Angebotspreise mit den Preisen, die Mediamarkt zuletzt für die Produkte verlangt hatte.

Einen sehr hohen Rabatt gibt es beispielsweise beim OLED-TV LG OLED55B87LC, der 1.000 Euro günstiger erhältlich ist und damit nur noch 1.299 Euro kostet. Der smarte UHD-Fernseher besitzt eine Bildschirmdiagonale von 55 Zentimetern, TV-Tuner für DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S und DVB-S2 und unterstützt die Dolby-Atmos-Soundwiedergabe. Zur weiteren Ausstattung gehören vier HDMI-Anschlüsse und drei USB-Anschlüsse.

Hier die besten Aufwärm-Angebote zum Mediamarkt Red Friday:

Der "schwarze Freitag" - er ist für Schnäppchenjäger der wichtigste Tag des Jahres: In den USA vor Jahrzehnten ins Leben gerufen, findet er traditionell am Freitag nach dem amerikanischen Erntedankfest, dem Thanksgiving, statt. Auch bei Media Markt läuft der Countdown zum Shopping-Event des Jahres, doch hier ist nicht Schwarz die Farbe des Tages, sondern Rot: Am 23.11.2017 ab 00:01 Uhr ruft Deutschlands Elektrofachhändler den „Red Friday“ aus und haut Super-Schnäppchen raus.