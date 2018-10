Gaming-PCs, Spiele-Konsolen und Monitore bis zu 30% günstiger!

Fette Rabatte für Spiele-PCs, Konsolen-Bundles und flotte Monitore - beim "Gönn-Dir-Dienstag" macht MediaMarkt Gamer glücklich. Wir picken für Sie die besten Angebote heraus.

Vergrößern Gaming-Produkte zu unschlagbaren Preisen: Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt © MediaMarkt

Beim Gönn-Dir-Dienstag von MediaMarkt lohnt es sich wach zu bleiben! Ab 20 Uhr bis Mittwoch, 9 Uhr gibt's in dieser Woche zum Beispiel einen Gaming-PC mit Geforce GTX 1060 fast 30 Prozent günstiger! Kräftig sparen Gamer auch bei einem Full-HD-Monitor für nur 119 Euro. Und das sind die besten Gönn-dir-Angebote vom 16. Oktober 2018, der direkte Link in den MediaMarkt-Shop ist blau unterlegt:

30 Prozent gespart: Der Spiele-PC Asus ROG Oculus M80CJ im kompakten HiFi-Rack-Format setzt auf den bis zu 3,5 GHz schnellen Vierkerner Intel Core i5-7300HQ und den Grafikprozessor Nvidia Geforce GTX 1060. Dazu gibt's 8 GB DDR-Arbeitsspeicher, eine 512 GB große SSD und eine 1-TB-Festplatte. Windows 10 Home 64bit ist bereits vorinstalliert. Statt mindestens 1129 Euro zahlen Sie heute nur 799 Euro!

Immerhin noch gut 13 Prozent Rabatt gibt's auf den Gaming-PC Asus G11DF-DE011T mit AMD Ryzen 7 1700, Nvidia Geforce GTX 1060 mit 6 GB Grafikspeicher, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 1 TB HDD, DVD-Brenner, Maus und Tastatur sowie vorinstalliertem Windows 10 Home 64 Bit. Statt mindestens 1149 Euro zahlen Sie heute nur 999 Euro! Auch fürs Gaming geeignet ist der Full-HD-Bildschirm Acer ED2 ED242QRwi für 119 statt 139 Euro.

Für Konsolen-Spieler: Das Nintendo Switch Fortnite Bundle für 315 statt 333 Euro! Oder das PS4-Bundle mit der Sony PlayStation 4 500GB + Wissen ist Macht + Hidden Agenda + That's You Voucher! für nur 288 statt 319 Euro. Außerdem bietet MediaMarkt noch jede Menge PS3- und PS4-Spiele stark vergünstigt bereits ab 6 Euro an!



Hier geht's direkt zur Aktionsseite des Gönn-Dir-Dienstag (20:00 bis 9:00 Uhr)



Lust auf noch mehr Schnäppchen? In unserem Schnäppchen-Ticker präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und Technik-Deals der Online-Händler: Ob PCs, Notebooks, Peripherien, Smartphones, Tablets, Konsolen, Gadgets oder TVs. Hier finden Sie immer die besten Technik-Angebote.

Sie wollen kein Schnäppchen verpassen? Abonnieren Sie unseren Newsletter: PC-WELT Schnäppchen & Deals .