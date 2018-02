Mediamarkt bietet Galaxy S9/S9+ zur Miete an

Bei Mediamarkt lassen sich die Flaggschiffe Galaxy S9 und S9+ für sechs Monate mieten. Außerdem bekommen Käufer ihre Geräte früher.

Vergrößern Mediamarkt bietet die beiden Top-Smartphones von Samsung auch zur Miete an. © mediamarkt.de

Im Rahmen des Mobile World Congress hat Samsung seine neuen Flaggschiffe Galaxy S9 und S9+ vorgestellt . Die Geräte sollen ab dem 16. März angeboten werden, die Preise reichen je nach Speicherausstattung von 849 bis 1049 Euro. Mediamarkt bietet interessierten Käufern eine interessante Aktion , mit der sich bis zu 250 Euro sparen lassen sollen. Konkret können das Galaxy S9 und S9+ mit jeweils 64 GB Speicher bei Mediamarkt für sechs Monate gemietet werden. In den ersten drei Monaten kostet die Miete je einen Euro, danach kostet das S9 im Monat 74,90 Euro und das S9+ 84,90 Euro.

Nach dem halben Jahr Miete können die Smartphones wahlweise zurückgegeben oder weitergemietet werden, bis der endgültige Preis abbezahlt ist. Die angepriesene Ersparnis errechnet Mediamarkt aus den ersten drei Monaten, in denen anstelle des Mietpreises nur ein symbolischer Euro gezahlt werden muss. Wer die Miete nach den sechs Monaten weiterzahlt, kauft das Smartphone im Grunde auf Raten. Bleibt noch die frühere Verfügbarkeit: Wer im Zeitraum vom 26. Februar bis 07. März einen entsprechenden Mietvertrag abschließt, soll sein Samsung-Smartphone schon sieben Tage vor dem offiziellen Verkaufsstart am 16. März erhalten. Wir haben beide Smartphones bereits ausgiebig ausprobiert. Wie sich die High-End-Smartphones schlagen, lesen Sie in unserem Test zum Galaxy S9 und S9+ .