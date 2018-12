Mediamarkt-Adventskalender: Angebote am 5.12.

Täglich um 20 Uhr können Sie im Mediamarkt-Adventskalender ein Türchen öffnen. Es warten Angebote zu Top-Preisen.

Vergrößern Jeden Tag gibt es neue Angebote im Mediamarkt-Adventskalender

Ein neues Türchen können Sie im Mediamarkt-Adventskalender - anders als üblich - erst am Abend ab 20 Uhr öffnen. Statt eines Geschenks gibt es dann diverse besonders günstige Angebote. Das verspricht jedenfalls Mediamarkt und dichtet: "Oh du fröhliche, oh du selige, schnäppchenbrigende Weihnachtszeit!"

Alle Angebote eines Adventskalender-Türchen-Tages gelten von 20 Uhr bis um 9 Uhr des folgenden Tages - oder solange der Vorrat reicht. Die Aktion endet am 24. Dezember.

Die Angebote heute (von 20 Uhr bis morgen 9 Uhr):

Kategorie Hersteller Produkt Letzter Preis Angebotspreis Direkt zum Angebot Roboterstaubsauger IROBOT ROOMBA 676 SCHWARZ 339 269 Link zum Angebot In Ear Ohrhörer SONY WI-C 300 B 39,99 29 Link zum Angebot Smartphone HONOR 51092 UQY PLAY PLAYERS EDITION RED 329,99 249 Link zum Angebot Tablets HUAWEI MEDIAPAD T3 10 WIFI 2GB/16GB GREY 179,99 111 Link zum Angebot Photo Printer KIIPIX E72871 + FUJIFILM INSTAX MINI FILM 59,98 49 Link zum Angebot

Tipp: Amazon Last-Minute-Blitzangebote startet am 6.12.

Bei Amazon startet die nächste Aktion: Bei den Last-Minute-Angeboten locken vom 6.12. bis 21.12. besonders hohe Rabatte bei Tagesangeboten und Blitzangeboten. Laut Angaben von Amazon wird es auf Top-Produkte Rabatte bis zu 70 Prozent geben. Die besten Amazon-Angebote des Tages stellen wir Ihnen jeweils in diesem Beitrag vor:

Amazon Last-Minute-Blitzangebote: Die besten Deals und Schnäppchen-Tipps

Wir trennen täglich die Spreu vom Weizen und weisen in dem Beitrag ausschließlich auf Angebote hin, die aus den Bereichen IT oder Unterhaltungselektronik stammen und die wirklich deutlich im Preis reduziert sind. Auf einem Blick werden Sie also über alle echten Schnäppchen informiert.



Amazon Prime-Mitglieder erhalten einen kleinen Vorteil: Sie erhalten die ersten 30 Minuten einen exklusiven Zugriff auf alle Blitzangebote. Sie sind noch kein Prime-Mitglied? Dann sichern Sie sich hier die kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft und profitieren auch von dem früheren Zugriff auf die Blitzangebote.

Sie können die Mitgliedschaft nach den 30 Tagen problemlos kündigen und es fallen keine Kosten für Sie an. Falls Sie Amazon Prime dauerhaft nutzen möchten, kostet der Service 69 Euro im Jahr. Die Amazon Prime Mitgliedschaft bietet viele Vorteile, selbst dann, wenn Sie nicht regelmäßig Produkte beim Online-Händler kaufen und so vom schnellen Premiumversand profitieren. Prime Video, Prime Music und Twitch Prime sind drei der attraktiven Dienste, die Amazon seinen Prime-Mitgliedern im Gegenzug zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft anbietet.

