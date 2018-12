Mediamarkt-Adventskalender: Angebote am 23.12.

Täglich um 20 Uhr können Sie im Mediamarkt-Adventskalender ein Türchen öffnen. Es warten Angebote zu Top-Preisen.

Vergrößern Jeden Tag gibt es neue Angebote im Mediamarkt-Adventskalender

Ein neues Türchen können Sie im Mediamarkt-Adventskalender - anders als üblich - erst am Abend ab 20 Uhr öffnen. Statt eines Geschenks gibt es dann diverse besonders günstige Angebote. Das verspricht jedenfalls Mediamarkt und dichtet: "Oh du fröhliche, oh du selige, schnäppchenbrigende Weihnachtszeit!"

Alle Angebote eines Adventskalender-Türchen-Tages gelten von 20 Uhr bis um 9 Uhr (Ausnahme: Samstags von 20 Uhr bis Sonntags bis 20 Uhr) des folgenden Tages - oder solange der Vorrat reicht. Die Aktion endet am 27. Dezember.

Die Angebote heute (von 20 Uhr bis morgen 9 Uhr):

Kategorie Hersteller Produkt Angebotspreis Letzter Preis Direkt zum Angebot Convertible Asus ZENBOOK FLIP 14 I7-8550U/8GB/512GB 1.399 1.199 Link zum Angebot Bluetooth-Lautsprecher LG RK 7 329 222 Link zum Angebot Bluetooth Audio Adapter LOGITECH 980-000912 BLUETOOTH AUDIO ADAPTER 32,99 19 Link zum Angebot Smartwatch XLYNE 54010 X-WATCH SIONA XW FIT LIGHT ROSE GOLD 59,99 49

