Mediamarkt: 3 Spiele für 49 bzw. 79 Euro aussuchen

Bei Mediamarkt lassen sich Pakete aus drei Spielen für PC, Xbox One, PS4 und Switch für 49 bzw. 79 Euro zusammenstellen.

Vergrößern Mediamarkt bietet selbst geschnürte Spielepakete günstiger an. © mediamarkt.de

Wer vor dem Wochenende noch Spielenachschub benötigt, könnte mit dem aktuellen Angebot von Mediamarkt glücklich werden: Im Markt oder über die Webseite können sich Gamer drei Spiele aussuchen und zahlen dafür nur 49 bzw. 79 Euro. Das Angebot umfasst ausgewählte Titel für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC und gilt bis zum 2. September. Die Auswahl ist sehr groß, einige Spiele sind jedoch schon ausverkauft. Die Aktion „3 für 49 Euro“ umfasst eher günstige Titel zwischen 10 und 30 Euro. In der „Aktion 3 für 79 Euro“ finden sich hingegen auch neuere Spiele, die Mediamarkt sonst für 40 Euro und mehr listet.

Ein Beispielpaket aus Dishonored 2 für PS4 (20 Euro), FIFA 18 für Xbox One (46,99 Euro) und The Evil Within 2 für PC (21,99 Euro) kostet durch die Aktion 49 Euro anstelle von 89 Euro. Die Spieleauswahl bei der Aktion „3 für 79 Euro“ ist etwas kleiner, dafür sind die Spiele hochwertiger: CoD Black Ops 3 für Xbox One (58,99 Euro), Final Fantasy XV für Windows (48,99 Euro) und Ghost Recon: Wildlands für PS4 (39,99 Euro) kosten durch das Dreierpaket mit 79 Euro fast halb so viel wie die regulären 148 Euro. Kunden müssen sich die drei Aktions-Games ihrer Wahl nur in den Warenkorb legen, der Preis wird automatisch angepasst. Die Rückgabe der Spiele ist nur möglich, wenn alle drei zusammen zurückgegeben werden.

Aktion "3 für 49 Euro" bei Mediamarkt anschauen



Aktion "3 für 79 Euro" bei Mediamarkt anschauen

