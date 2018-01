Media Markt versüßt Elektrogeräte-Kauf mit bis zu 500 Euro

Bei Media Markt startet die "Jahres-Startkapital"-Aktion. Wer ein neues Gerät kauft, erhält bis zu 500 Euro geschenkt.

Vergrößern Bei Media Markt startet die „Jahres-Startkapital“-Aktion © Media Markt

Bei Media Markt beginnt heute (3.1.) ab 20 Uhr die „Jahres-Startkapital“-Aktion. Beim Kauf von Neugeräten erhalten in den Märkten oder im Online-Shop erhalten die Käufer einen Bonus von 40 bis 500 Euro in Form von Geschenk-Coupons. Die Aktion gilt beim Kauf von Geräten bestimmter Produktgruppen ab einem Neupreis von 399 Euro. Die Aktion endet am 15. Januar um 8:59 Uhr.



Die Geschenk-Coupons gibt es beispielsweise beim Kauf von Haushaltsgroß- oder Einbaugeräten, Kaffeevollautomaten, Fernsehern und Beamern. Kostet das neu gekaufte Produkt mindestens 399 Euro, dann legt Media Markt einen Geschenk-Coupon im Wert von 40 Euro drauf. Wenn das Gerät mindestens 599 Euro kostet, sind es 70 Euro. Die weitere Staffelung: Ab einem Kaufpreis von 799 Euro gibt es zusätzlich 100 Euro, ab 999 Euro ist der Coupon 150 Euro wert, ab 1.499 Euro steigt der Wert auf 250 Euro und ab 1.999 Euro beträgt der Zuschuss schließlich 500 Euro.