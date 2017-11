Media Markt verschenkt PS4 an TV-Käufer

Ab dem 30. November gibt es für Kunden von bestimmten Aktions-Produkten kostenlose Zusatzprodukte geschenkt. Im Entertainment-Bereich gibt es die "Kaufe drei, zahle zwei!"-Aktion.

Zum 65-Zoll Smart-TV von Sony KD-65XE7005 gibt es die PlayStation 4 Slim mit 500GB Speicher gratis dazu.

Bei MediaMarkt kann man ab dem 30. November sparen. Zum Start in den Advent bekommen Kunden beim Kauf von ausgewählten Produkten aus dem MediaMarkt-Sortiment ein weiteres Markenprodukt kostenlost dazu. So gibt es als Beispiel beim Kauf eines neuen Smart-TVs eine Soundbar gratis. Oder zu einem Smartphone einen Fitness-Tracker.

Die Aktions-Produkte und Zusatzgeschenke finden Sie mit dem Start der Aktion am 30. November im neuen MediaMarkt-Prospekt. Die Aktion findet in allen Märkten in Deutschland sowie im Onlineshop statt. Allerdings gibt es die Zusatzgeschenke nur solange der Vorrat reicht.



Gratis PlayStation 4 bei Kauf eines Sony-TVs

Einige Zusatzgeschenke können wir Ihnen bereits nennen, jedoch noch keine endgültigen Preise nennen, sobald wir Ihnen die Preise nennen können, werden diese jedoch aktualisiert.

So erhalten Sie zum Beispiel beim Kauf der Spiegelreflexkamera: Nikon D3400 ein hochwertiges Tamron-Objektiv kostenlos dazu.

Für eine bisher nicht näher genannte Espresso-Siebträgermaschine von De’Longhi erhalten Sie einen Gratis-Milchaufschäumer derselben Marke dazu.

Ein weiteres Highlight: Beim Kauf des 65-Zoll Smart-TV Sony KD-65XE7005 gibt es kostenlos die PlayStation 4 Slim mit 500GB Speicher dazu.

Kaufe drei, bezahle zwei!

Und auch ein altbewährtes MediaMarkt-Angebot kehrt zurück, dieses Mal jedoch nur für Musik, Filme und Games. Beim Kauf von drei unterschiedlichen Filmen, Musik-Alben oder eben Games erhalten Sie das günstigste Produkt umsonst. Sie können allerdings beliebig kombinieren, so ist es egal, ob Sie Musik-CD, Schallplatte, DVD, Blu-Ray PC- oder Konsolen-Spiel kaufen. Das Angebot gilt auf vorrätige Titel.

MediaMarkt hat zumdem zum Start der Aktion angekündigt, Konsolen-Bundles mit Games anzubieten.