Media Markt verkauft die Samsung Gear S3 Classic Silber mit Echtleder-Armband am 4. 8. von 6 bis 9 Uhr zu einem günstigen Preis.

Vergrößern Media Markt: Samsung Gear S3 günstig kaufen © Media Markt

Media Markt verkauft die Smartwatch Samsung Gear S3 Classic Silber mit schwarzem Echtleder-Armband morgen, am 4. August 2018, von 6.00 Uhr bis 9.00 Uhr zu einem deutlich günstigeren Preis. Die Samsung Gear S3 Classic lässt sich mit Android-Smartphones und iPhones koppeln.

Ein 2-Kern-Prozessor treibt die Gear S3 an. Der interne Speicher ist 4 GB groß. Die Smartwatch verbindet sich via WLAN-AC mit dem Internet und über Bluetooth 4.2 mit anderen Geräten wie zum Beispiel Smartphones. NFC unterstützt die Smartwatch ebenfalls.

Der SuperAmoled-Touchscreen misst 1,3 Zoll und löst mit 360x360 Pixel auf. Sie bedienen die Smartwatch über die drehbare Lünette, den Bedienknopf und per Sprachbefehl.



Samsung verbaut zahlreiche Sensoren in der Smartwatch, beispielsweise Lichtsensor, Lagesensor, Vibrationssensor und vor allem auch einen Pulssensor, der für Sportler wichtig ist. Ein Barometer und ein Beschleunigungssensor sind ebenfalls vorhanden. Lautsprecher sind auch noch verbaut.



Für die Positionsbestimmung werden GPS und Glonass unterstützt. Die Gear S3 ist sicher vor Wasser und Staub nach IP68, also staubfest und wasserfest bis mindestens ein Meter Wassertiefe.



Im Lieferumfang der Gear S3 classic ist ein Armband (in den Größen S und L), eine induktive Ladestation und eine Kurzanleitung enthalten.



Samsung Gear S3 Classic Silber günstig kaufen (4.8. 6-9 Uhr)



Tipp: Weitere Media-Markt-Schnäppchenangebote finden Sie hier.