Media Markt: Roomba 980 für 699 statt 999 Euro

Der Staubsauer-Roboter Roomba 980 ist bei Media Markt aktuell zum Schnäppchenpreis von 699 Euro erhältlich.

Vergrößern Der Roomba 980 ist aktuell zum Schnäppchenpreis bei Media Markt erhältlich. © iRobot

Media-Markt-Kunden können beim Kauf des Roomba 980 aktuell 300 Euro sparen. Der Staubsauger-Roboter ist derzeit für 699 Euro anstatt der UVP in Höhe von 999 Euro erhältlich. Das Smart-Home-Gadget ist deutschlandweit in zahlreichen Media-Markt-Filialen erhältlich. Alternativ gilt das Schnäppchen-Angebot auch für den Media-Markt-Online-Shop. Hier werden bei der Bestellung allerdings 4,99 Euro fällig.

Der Roomba 980 erfasst die Wohnung oder das Haus per iAdapt 2.0 Navigation mit visueller Lokalisierung. Der Sauger fährt dabei durch die vorgegebenen Räume und lädt sich selbständig an seiner Station so oft wieder auf, bis der Reinigungszyklus beendet ist. Gesteuert wird der Roomba 980 über die zugehörige iRobot-Home-App für iOS und Android. Hier werden Reinigungszyklus und Reinigungszeitplan festgelegt – per Fingertipp auf den „Clean“-Button legt der Saugroboter los. Die App speichert bis zu sieben Reinigungsvorgänge pro Woche. Diese können wiederum manuell angepasst werden.

Teppiche reinigt der Roomba 980 mit dem Aeroforce-Reinigungssystem inklusive Turbo-Teppich-Modus. Im Vergleich zum Roomba 600 und dem Roomba 700 soll er zehn Mal mehr Saugleistung bieten. Erkennt der Saugroboter einen Teppichboden, erhöht er selbständig die Saugleistung. Der integrierte Akku hält je nach Nutzung bis zu zwei Stunden ohne erneutes Laden durch.

