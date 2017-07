Media Markt: Playstation 4 Pro zum Schnäppchen-Preis

Schnapp des Tages: Media Markt hat aktuell die Sony Playstation 4 Pro und eine Sony-Systemkamera im Angebot. Amazon kontert...

Vergrößern Playstation 4 Pro aktuell günstiger bei Media Markt

Im Rahmen der "Schnapp des Tages"-Aktion bietet Media Markt am Montag die Spielekonsole Sony Playstation 4 Pro zu einem attraktiven Preis an. Ebenfalls im Angebot ist die Systemkamera Sony Alpha 6000 Kit. Hier können satte 500 Euro gespart werden.

Die Playstation 4 Pro 1 TB ist seit dem 10. November 2016 als verbesserte Playstation-4-Konsole mit 4K-- und HDR-Unterstützung erhältlich. Regulär kostet die Playstation 4 Pro 399 Euro. Bei Media Markt ist sie als "Schnapp des Tages" am Montag für 346 Euro und damit 53 Euro günstiger erhältlich. Und das den ganzen Montag solange der Vorrat reicht in allen Filialen und hier im Online-Shop von Media Markt. Beim Online-Kauf fallen keine Versandkosten an.

Ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich zeigt, dass das ein sehr gutes Angebot für die Playstation 4 Pro ist. Seit dem Start war die Playstation 4 Pro nur sehr selten für einen günstigeren Preis als 399 Euro zu haben.

PS4 Pro: Bei Amazon ebenfalls günstig - auch in Bundles mit Spielen

Allerdings: Amazon hat reagiert und den Preis für die Playstation 4 Pro 1 TB ebenfalls auf 346 Euro gesenkt. Zusätzlich bietet Amazon die Playstation 4 Pro 1 TB auch im Bundle mit dem Spiel Horizon Zero Dawn für 403 Euro und mit dem Spiel Wipeout Omega Collection für 375,99 Euro an.

Das Spar-Potential bei den Bundles fällt aber mickrig aus: Horizon Zero Dawn kostet regulär 57 Euro und somit spart man beim PS4-Pro-Bundle bei Amazon exakt... 0 Euro. Das Spiel Wipeout Omega Collection, ein hervorragendes Remake des PS1-Klassikers Wipeout, ist einzeln für 29,99 Euro erhältlich. Auch hier spart man beim Kauf im Bundle mit der Konsole also nichts.

Playstation 4 Pro: Das kann die 4K-Konsole

Bei der 8-Kern-CPU von AMD in der Playstation 4 Pro sind die Kerne mit jeweils 2,1 GHz statt 1,6 GHz (Playstation 4) getaktet. Bei der GPU erhöht sich die Taktung von 800 MHz bei der Playstation 4 auf 911 MHz bei der Playstation 4 Pro. Beim 8 Gigabyte GDDR5-Speicher erhöht sich die Bandbreite von 176 Gigabyte pro Sekunde auf 218 Gigabyte pro Sekunde. Zusätzlich verfügt die Playstation 4 Pro auch 1 GB mehr DDR3-Speicher, den Entwickler zur Hälfte auch für ihre Spiele verwenden dürfen. Die andere Hälfte ist für das Betriebssystem und Apps reserviert. Weitere Infos zur Playstation 4 Pro finden Sie in diesem Beitrag.



Playstation 4 Pro für 346 Euro statt 399 Euro hier bei Media Markt

Sony Alpha 6000 Kit Systemkamera für 699 Euro statt 1.199 Euro

Die 24,7 Megpixel Systemkamera Sony Alpha 6000 ist bei Media Markt als "Schnapp des Tages" inklusive zwei Objektiven (16-60 mm, 55-210 mm f/3.5-5.6, f/4.5-6.3) für 699 Euro statt 1.199 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) erhältlich. Im Lieferumfang befinden sich außerdem eine Tragetasche und eine 16-GB-Speicherkarte. Inklusive der beiden Objektive ist das ein durchaus attraktives Angebot, wie ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich zeigt.