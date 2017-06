Media Markt lockt mit Samsung-Angeboten

Schnapp des Tages: Media Markt hat aktuell Samsung-Smartphones und -Tablets im Angebot. Die sind aber nicht unbedingt günstig!

Vergrößern Media Markt Schnapp des Tages am 29. Juni 2017

Im Rahmen der "Schnapp des Tages"-Aktion bietet Media Markt am Donnerstag ein Smartphone und ein Tablet von Samsung zu einem günstigeren Preis an. Das Angebot gilt solange der Vorrat reicht und spätestens bis um Mitternacht.

Samsung Galaxy J5 für 156 Euro statt 219 Euro

Bei dem Smartphone handelt es sich um das Einsteiger-Modell Samsung Galaxy J5 (2016) DUOS. Zur Ausstattung gehören ein 5,2 Zoll großes AMOLED Display mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln, eine mit 1,2 Gigahertz getaktete Vier-Kern-CPU, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, Android 6.0 (Marshmallow) und magere 16 Gigabyte interner Speicher. Letzterer lässt sich über eine Micro-SD-Karte um bis zu 128 Gigabyte Speicher erweitern. Hinzu kommen eine 5-Megapixel-Kamera auf der Vorderserseite und eine 13-Megapixel-Kamera mit Autofokus auf der Rückseite. Die Bezeichnung "DUOS" im Namen bedeutet außerdem, dass es sich bei dem Smartphone um ein Dual-SIM-Gerät handelt.

Bei Media Markt ist das Samsung Galaxy J5 (2016) DUOS in den Farben Weiß, Gold oder Schwarz für 156 Euro statt 219 Euro erhältlich. Ein Blick in den PC-WELT Preisvergleich zeigt, dass der Preis durchaus günstig ist. Allerdings: Kaum ein Händler bietet das Modell für die von Media Markt genannten 219 Euro an. Bei den meisten Händlern ist der Preis für das Gerät bereits seit einigen Monaten auf unter 175 Euro gesenkt worden.

Und der Preis dürfte in naher Zukunft noch deutlich unter die von Media Markt verlangten 159 Euro sinken. Der Grund: Samsung hat erst eben das 2017er-Modell vom Galaxy J5 für 279 Euro vorgestellt. Es dürften also noch mehr Händler auf die Idee kommen, ihre Regale mit dem alten Modell zu leeren, um Platz für das neue Modell zu schaffen.

Und noch ein Extra-Tipp: Die besten Smartphones unter 250 Euro stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 für 186 Euro statt 256 Euro

Das Samsung-Tablet Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi (2016) mit 16 Gigabyte hat Media Markt aktuell in den Farben Weiß und Schwarz für 186 Euro statt 259 Euro (UVP) im Angebot. Das Gerät verfügt über ein 10,1 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1200 Pixel, eine mit 1,8 Gigahertz getaktete 8-Kern-CPU des Typs Exynos 7870, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher und 16 Gigabyte interner Speicher. Auch hier ist eine Speichererweiterung möglich. Hinzu kommen eine 2-Megapixel-Kamera an der Vorderseite und eine Hauptkamera an der Rückseite, die mit 8 Megapixel auflöst.

Von der unverbindlichen Preisempfehlung aus betrachtet können unterm Strich also 73 Euro beim Kauf des Samsung-Tablets gespart werden. Das relativiert sich natürlich, wenn man betrachtet, wie viel andere Händler aktuell für das Gerät verlangen. Laut dem PC-WELT Preisvergleich ist das Samsung Galaxy Tab A 10.1 Wifi mit 16 Gigabyte bei anderen Anbietern für um die 196 Euro erhältlich. Oder mit anderen Worten: Ja - man spart bei Media Markt etwas, allerdings nur ein paar Euro.

Die besten Tablets für unter 250 Euro stellen wir Ihnen in diesem Beitrag vor.